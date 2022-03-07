Gazeteci Batuhan Yaşar vefat etti

Gazeteci Batuhan Yaşar, yaşamını yitirdi. Türkiye Gazetesi Yazarı ve İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Daha önce cıva zehirlenmesi nedeniyle 4 kez ameliyat olan Yaşar, aynı rahatsızlık nedeniyle 5. defa ameliyat olmak üzere hastaneye yatırılmıştı. Batuhan Yaşar, ikindi namazını müteakip, Bağlum Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da katıldı.