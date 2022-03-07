İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 7 Mart Pazartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağmur ve fırtına bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 7 Mart Pazartesi hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? İzmir'de yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 7 Mart Pazartesi hava durumu...
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde Trakya'nın yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer karla karışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu
DENİZLİ °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KAYSERİ °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu