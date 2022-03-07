Köpeklerin kovaladığı küçük kız kamyonun altında kaldı

Antalya'nın Serik ilçesinde köpeklerden korkup kaçmak isterken yola çıkan küçük Mahra'ya kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere yığılan 10 yaşındaki Mahra Pınar, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Küçük Mahra'nın sokak köpeklerinden kaçtıktan sonra kamyonun çarpması ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Olay Belek Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi. Sokak köpekleri ile karşılaşınca korkan 10 yaşındaki Mahra Pelin Pınar, aniden yola fırladı.

FREN YAPTI AMA...

O esnada İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 kullandığı kamyonun tekerleği Mahra'nın ayağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü hemen araçtan inip yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla ihbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük kız ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Görgü tanığı Faruk Özel, 5-6 sokak köpeğinin küçük kıza saldırdığını belirterek "Küçük kız köpekten korkunca fark etmeden yola çıktı. Yoldan gelen hafriyat kamyonu ise duramadı ve küçük kıza çarptı. Hatta yolda fren izleri var. Cenab-ı Allah inşallah ailesine bağışlar" dedi.