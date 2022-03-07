Son dakika: İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı! İzmir’de son durum ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de ise 662,39 oldu.
Ayrıntılar geliyor....
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. Peki İzmir ve Ege'de son durum ne? İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de ise 662,39 oldu.
Ayrıntılar geliyor....