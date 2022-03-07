Haberler Yaşam Son dakika: İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı! İzmir'de son durum ne?

Son dakika: İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı! İzmir'de son durum ne?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. Peki İzmir ve Ege'de son durum ne? İşte detaylar...