  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Son dakika: İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı! İzmir'de son durum ne?

Son dakika: İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı! İzmir'de son durum ne?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. Peki İzmir ve Ege'de son durum ne? İşte detaylar...

07.03.2022, 13:03

Son dakika: İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı! İzmir’de son durum ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de ise 662,39 oldu.

Ayrıntılar geliyor....