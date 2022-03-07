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THY'den Minsk açıklaması: Uçuşları durdurma kararı 9 Mart'a uzatıldı

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada Belarus'un başkenti Minsk için alınan sefer iptali kararı 9 Mart tarihine kadar uzatıldı. Değişiklik ve iade işlemleri acentelerden, web siteden ya da '0 850 333 0 849' numaralı çağrı merkezinden tamamlanabiliyor.