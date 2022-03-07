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Haberler Yaşam THY'den Minsk açıklaması: Uçuşları durdurma kararı 9 Mart'a uzatıldı

THY'den Minsk açıklaması: Uçuşları durdurma kararı 9 Mart'a uzatıldı

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada Belarus'un başkenti Minsk için alınan sefer iptali kararı 9 Mart tarihine kadar uzatıldı. Değişiklik ve iade işlemleri acentelerden, web siteden ya da '0 850 333 0 849' numaralı çağrı merkezinden tamamlanabiliyor.

AA

07.03.2022, 16:10

THY’den Minsk açıklaması: Uçuşları durdurma kararı 9 Mart’a uzatıldı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılmasının ardından Belarus'un başkenti Minsk için daha önce aldığı sefer iptali kararını 9 Mart'a uzattığını duyurdu.

THY'nin Twitter'daki hesabından yapılan duyuruda, "9 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Minsk çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da '0 850 333 0 849' numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadelerini yer verildi.

THY'den Ukrayna açıklaması: 21 Mart'a kadar iptal