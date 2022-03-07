Ünlü Doktor Nazlı Korkmaz ‘’Suda Doğum’’ yöntemini detaylarıyla anlattı

Op. Dr Nazlı Korkmaz; Rahim içerisinde su dolu kesede bulunan bebek, doğum sonrasında da su dolu bir havuz içine doğduğu için sakin olur ve daha az ağlar. Suda doğumun hem anne adayı hem de bebeğe herhangi bir yan etkisi bulunmaz. Ancak suda doğumdan önce kesinlikle hem anne adayı hem de bebek, gerekli olan sağlık kontrollerinden tamamen geçirilir. Böylelikle doğum esnasında herhangi bir problem yaşanılmaz.



Doktor Nazlı Korkmaz; Suda Doğumun Avantajlarını anlattı,



Op. Dr. Nazlı Korkmaz; İstanbul Suda doğum yöntemimiz, anne adayının doğum esnasında stresini azaltmak adına tercih edilen bir yöntemdir. Oldukça etkilidir. Suyun sağladığı rahatlatıcı etki ile birlikte hem anne adayı hem de bebek, bilinen doğum yöntemlerine göre daha az travmaya maruz kalır. Suda doğum esnasında birçok avantaj bulunur. Bunlar şu şekildedir;



- Doğum sancıları normal doğuma göre hafifletilir.



- Anne adayı ve bebekte, suyun etkisi ile birlikte rahatlama sağlanır.



- Doğum süresi kısalır.



- Suda doğum olduğu için bebeğin çıkış yaptığı kanallar, böylelikle yumuşar ve yırtılma olmadan esneklik artar.



- Vajinal bölgeye kesi yani tıp alanındaki ismi ile epizyotomi uygulaması burada azalır.



- Normal doğum sürecinde ya da farklı doğum yöntemlerine göre oluşan medikal müdahaleler, suda doğum ünitelerinde tercih edilmez.



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Suda Doğum Nasıl Yapılır?



Suda doğum yapılmadan önce anne ve bebeğin gerekli sağlık kontrolleri, tamamen gerçekleşir. Hem anne hem de bebeğin suda doğum anında herhangi bir problemi olmadığından emin olunduğu takdirde, hazırlanır. 37 haftanın altında gebeliği bulunan kişiler için suda doğum önerilmez. Bununla birlikte anne de aktif enjeksiyon bulunuyorsa, suda doğum yapılması önerilmez.



Bebekte herhangi bir doğum pozisyonu olmadığında ve annenin doğum kilosunun yüksek olması, suda doğumu engeller. İstanbul Suda doğum olabilmesi için bütün şartlar hem anne adayı hem de bebek için geçerli olmalıdır. Bu şartlar gerçekleştikten sonra suda doğum, doğru nefes yöntemleri ile gerçekleşir. Ilık su anneyi rahatlattığı gibi oluşabilecek stres seviyesini de büyük ölçüde azaltır.



Suda Doğumda Risk Bulunur Mu?



Suda doğum, diğer bilinen doğum yöntemlerine göre günümüzde fazlasıyla tercih edilir. Gerekli sağlık kontrolleri hem anne hem de bebek için yapıldığı takdirde herhangi bir risk içermez.



Suda Doğum Küveti Seçimi



İdeal olarak ağrıyı gidermenin anahtarı suda doğum küveti seçimindedir. Çoğu doğum küveti şişirilebilir ve çocuk havuzuna benzer. Esnek kenarları normal bir küvetinkinden daha yumuşaktır, bu nedenle kadınların farklı pozisyonlarda doğum yapmalarına izin verir. Ancak bir çocuk havuzunun aksine, küvetler, hamile bir göbeği ve istenirse bir partneri de tamamen batıracak kadar geniş ve derindir.



İstanbul Suda Doğum



Suda doğum nasıl olur? Son dönemlerde alternatif doğum yöntemlerinden birisi olarak ön plana çıkan ve özellikle anne adaylarının hakkında ayrıntıları merak ettiği suda doğum şartları nelerdir ve nasıl gerçekleşir? Avrupa'da yaklaşık 30 yıldır yaygınlaşmaya başlayan suda doğum yöntemi ülkemizde gittikçe daha fazla bilinir hale gelmektedir. Ayrıntıları merak edilen suda doğumun hangi şartlarda gerçekleştirileceği, faydaları ve diğer ayrıntıları önemlidir.



Suda doğum temel olarak özel hazırlanmış ve sıcak su dolu bir fanus içerisinde yapılan doğum yöntemi olarak ön plana çıkar. Çocuk havuzuna benzeyen mekanizma annenin rahatlıkla hareket etmesine olanak tanıması için daha esnek ve rahat bir yapıya sahiptir.



Sıcak su kullanılarak gerçekleştirilen suda doğum yönteminin en temel faydalarından birisi anneyi rahatlatarak kaslarının gevşemesine sağlamasıdır. Bu sebeple suda doğum yönteminde normal doğumda gözlenen komplikasyonları önüne geçilmesi amaçlanır.



Suda Doğum Yönteminin Faydaları Nelerdir?



Suda Doğum yönteminin faydalarına değinen Başarılı Doktor Nazlı Korkmaz; ''Suda doğum yönteminin faydaları nelerdir? Suda doğum yöntemi ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi diğer doğum yöntemlerine göre farklılık arz eden faydalarının neler olduğu sorusudur. Günümüzde çok sayıda annenin tercih etmekte olduğu suda doğum hem bebek hem de anne açısından faydalar sunmaktadır'' dedi.



Elbetteki öncelikle belli tetkikler ve tespitler yapılarak annenin suda doğum için uygun olup olmadığı değerlendirilir. Herhangi bir engel bulunmadığı durumda suyun rahatlatıcı etkisinden de faydalanarak suda doğum işlemi gerçekleştirilebilir. Suda doğum yönteminin sunduğu temel bazı faydalar şu şekildedir:



- Öncelikle su annenin vücut ağırlığını azaltır ve bu da doğum sırasındaki hareketini kolaylaştırır.

- Doğumun neden olabileceği stres kaynaklı olarak yükselen kan basıncının dengelenmesi konusunda fayda sağlar.

- Doğum sancıları konusunda daha rahat olmayı sağlar.

- Bebeği ve anneyi rahatlatarak doğum sürecinin kolaylaşmasını yardımcı olur.

- Su bebeğim doğum stresini azaltacağından dolayı güven hissi verir.

- Su doğal olarak bebeğin anne karnında bulunduğu ortam olduğu için; bebek daha rahat bir geçiş imkânı sağlayabilir.

- Su bebeğin geldiği bölgeyi rahatlatarak bölgenin elastikiyetinin artmasına yardımcı olur.

- Su annede de hem fiziksel hem de ruhsal rahatlama sağlar ve daha huzurlu bir doğum süreci gerçekleştirilmesi için destekleyici olur.

- Annenin ihtiyacı olan mahremiyeti sağlama noktasında tercih edilen bir işlemdir.

- Doğumun ilerleyen sürecinde suyunda etkisi ile annenin enerjisi yüksek olur.

Yukarıdaki temel faydalar başta olmak üzere; suda doğum yönteminin çok sayıda olumlu etkisi bulunmaktadır. Peki suda doğum yapan hastaneler ve sağlık kuruluşları bünyesinde suda doğumun gerçekleşebilmesi için hangi şartlar gerekli olur? Aynı zamanda suda doğum riskli midir ve hangi durumlarda yapılması önerilmez?



Suda Doğum Riskli Midir?



Doktor Nazlı Korkmaz; Genellikle anneler tarafından ve ailelerce en çok merak edilen konuların başında suda doğumun riskli olup olmadığı sorusu gelir. Suda doğum risklerini temel olarak diğer doğum yöntemleri ile aynı oranda olduğunu söylemek mümkündür. Yani genel bir doğum riski ile aynı süreci içerir.



Elbette ki suda doğum şartlarına uygun olup olmadığını anlamak için öncelikle buna yönelik çeşitli işlemler yapılır. Bazı durumlarda suda doğum önerilmeyebilir. Ancak ekstrem bir etken söz konusu değilse suda doğum tıpkı diğer doğum yöntemleri gibi rahatlıkla tercih edilebilir. Peki suda doğum hangi durumlarda riskli kabul edilir?



Öncelikle bebeğin ters gelme durumu, bebeğin çok büyük olması durumu ya da annede şeker hastalığı gibi rahatsızlıkların varlığı şartlarında; doktor gerekli tespitleri yaptıktan sonra suda doğumu önermeyebilir. Ancak bu durumların dışında suda doğum pek çok anne için uygulanabilmektedir.



Suda Doğum İçin Gerekli Şartlar



Ünlü Doktor Nazlı Korkmaz; ''Suda doğum için gerekli şartlar arasında ilk unsur öncelikle anne ve bebek için gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasıdır. Tüm ayrıntılarıyla gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından hem annenin hem de bebeğin suda doğum için herhangi bir engeli olmadığından emin olunması gerekir. Bunun yanı sıra yukarıdaki bilgilere ek olarak erken bulun durumlarında da suda doğum önerilmemektedir'' dedi.



Aynı şekilde annenin kilosunun çok fazla olması suda doğum için uygun olmayan şartlardan bir diğeridir. Bu gibi ön koşullar incelenerek değerlendirme yapılır ve gerekli testlerin ardından suda doğum için uygunluk söz konusu olduğunda işlem özenli bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Gerekli ve yerinde sağlık kontrollerinin yapılması durumunda anne ve bebek için herhangi bir risk görülmediği takdirde suda doğumun risk oranı diğer yöntemlerle aynı olduğunu söylemek mümkündür.



Suda doğum ücretleri konuda dahilinde ayrıntıları merak edilen bir başka unsurdur. Suda doğum başta olmak üzere tüm doğum yöntemleri alanında uzman hekimler tarafından ve her ayrıntısı dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gereken önemli bir işlemdir. Gerek annenin gerekse bebeğin sağlığı için bu şartları oldukça önemlidir.



Suda doğum ücretleri konusunda bilgi almak için doğrudan başvurulan sağlık merkezi ile iletişime geçmek mümkündür. Şartlara bağlı olarak doğum yönteminin ayrıntıları değişiklik gösterebileceği için fiyatlandırma konusunda ufak farklılıklar meydana gelebilir.

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