Ünlü Doktor Suada Gasimova: Estetik işlemlerin kalıcılığı kişiye göre farklılık gösterebilir.

Doktor Suada Gasimova özellikle altının çizilmesi gereken bilgileri şöyle sıraladı;



1. Botoksun nerde ve kim tarafından yapıldığına dikkat edin. Bu işlemin kesinlikle doktor tarafından yapılması şarttır ve doktorun el becerisi ve bilgisi buna bir etkendir. Doktor olmayan bireyler tarafından size daha ucuz teklif edilen hizmete aldanmayın, zira botoks dünyanın en pahalı ürünlerinden biridir.



2. Kas yapısı kuvvetli olan kişilerde doz ayarlanmasının yanlış yapışması kalıcılık süresinin kısalmasının yanısıra, kısa sürede etkisinin yok olmasına neden olabilir. Her uygulamada olduğu gibi, daha tecrübeli ellerde bu sorunla da karşılaşma ihtimaliniz oldukça düşüktür.



3. 10 haftadan daha erken bir sürede yenilenen botoks uygulaması zamanı vücut savunma mekanizmalarını devreye sokarak ileri dönemde botokstan fayda görmemenize neden olabilir. Aynı zamanda çok sık uygulama yüz kaslarının atrofisine sebep olarak, donuk yüz ifadesi yaratabilir. Doktorunuza danışmadan bu uygulamayı tekrarlamayı tavsiye etmiyoruz.



4. Botulinum toksini soğuk zincirde taşınması gereken bir üründür. Soğuk zincirde taşınmayan ürün bozulabilir ve uygulandığı zaman etkisiz olabilir. Dolgu uygulamalarının kalıcılık süresi uygulanan bölge, ürüne göre farklılık gösteriyor. Burada en çok dudak bölgesinde yapılan dolgunun kısa sürede gitme şikayetidir. Dudaklar, en sık karşılaştığımız komplikasyon bölgesidir ve en sık sebep, uzun süreli kalıcı dolgu ürünlerinin yanlış teknikle uygulanmasıdır. Dudak yapınız buna uygun değilse, bu bölgede dolgu maddesinin daha uzun süreli kalıcı olması ileri dönemde medikal yöntemle çözülemeyen cerrahi müdahale gerektiren sorunlara sebep olabilir. Çene, burun, gözaltı gibi kemik üstü uygulamalarda ise kalıcılığı 18-24 aya kadar olan ürünler öncelikli tercihimizdir. Unutmamak gerekiyor ki, bu uygulamalardan gözaltı bölgesi oldukça hassas ve ürün seçiminde kesinlikle hatayı affetmeyen bir uygulama olarak geçiyor. İşin aslı, bu uygulamalar görüldüğü gibi basit değildir ve tecrübe gerektiren işlemlerdir." dedi.

ilandır