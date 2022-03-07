Yemek sonrası şişkinlik yaşayanlar dikkat! O hastalığın belirtisi olabilir

"KONTOLSÜZ DİYABET RİSKİ ARTIRIYOR"

Uzm. Dr. Buğdaycı, hastaların neredeyse tamamına bir veya birkaç kez gastroskopi yapıldığına değinerek, şu bilgileri verdi: "Tespit edilen bulgularla gastrit, mide yemek borusu reflüsü veya ülser tanılarıyla yıllarca tedavi edilirler ve hastaların teşhisi gecikir. Gastroparezis tanısında en önemli adım, gastroparezisin akla getirilmesidir. Sonraki adımlar mide büyümesinin, mide sarkmasının, mide boşalım gecikmesinin, basit baryumlu grafilerle (mide duodenum grafisi) tespit edilmesidir. Devamında mide çalışmasını inceleyen diğer testlerle tanı doğrulaması yapılır. Gastroparezisin tanısının konulmasından sonraki adım nedeninin tespitine yönelik tetkiklerdir. Tedavisi tamamen nedene yöneliktir. Bazı gastroparezis nedenleri basit ilaçlarla kolayca tedavi edilirken, bazılarında mideyi bypass eden cerrahi yöntemler veya beslenme değişiklikleri gerekebilir. Bugünkü bilgilerle bile gastroparezis hastalarının yüzde 40'a yakınında neden tespit edilememektedir (idiopatik gastroparezis). Gastroparezis hastalarının yüzde 30'unda gastroparezisin nedeni kontrolsüz şeker hastalığıdır. Bunlar dışında nadir görülen iltihaplı hastalıklar ve bazı romatizmal hastalıklarda gastroprezise neden olabilir. Bu hastalıklardan mide, on iki parmak bağırsağı ve jejunumda uzun süreli iltihaplara ve bunun sonucu mide kasında hasara, bağırsaklarda darlığa neden olan kronik iltihaplı hastalıklarda gastroparezis, basit antiinflamatuar ilaçlarla 1 ay kadar kısa sürede tedavi edilmektedir."