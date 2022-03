Yemek sonrası şişkinlik yaşayanlar dikkat! O hastalığın belirtisi olabilir

Mide çıkış darlığı, yemek borusu alt ucunda darlık ya da büyük bir mide fıtığı tespit edilemeyen her vakaya mide hacminde büyüme, mide sarkması ve mide boşalımında gecikme açısından incelemek için ilaçlı mide ve on iki parmak bağırsağı filmi ile uzun (jejenuma kadar uzanan) endoskopi yapılmalıdır. Bu filmle gastroparezis lehine bulgu tespit edildiğinde, erken dönem vakalarda, mide hızlandırıcı ilaçlar ve diyet hastaların şikâyetlerini azaltmada etkili olabilir. Gastroparezis, toplumun yüzde 4'ünü etkileyen 5 ila 10 yıl içinde hastalarda bulantı, kusma, şiddetli karın ağrıları, göğüste sıkışmayla beraber yaşam kalitesinde düşmeye, ileri derecede beslenme yetersizliği ile kilo kaybına neden olan önemli bir sağlık sorunudur. Midede şişkinlik, yemek sonrası bulantı, kusma, yemek sonrası şiddetli karın ağrısı olan her hastada gastroparezis mutlaka akla gelmelidir, ona yönelik tanısal girişimler yapılmalıdır. Bu sayede erken tanı ile hastaların şikâyetleri ilaçlarla azaltılabilir, tedavi edilebilecek vakalar tespit edilebilir" diye konuştu.