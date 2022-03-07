Yemek sonrası şişkinlik yaşayanlar dikkat! O hastalığın belirtisi olabilir

Uzm. Dr. Ali Osman Buğdaycı, halk arasında mide tembelliği olarak da bilinen gastroparezise ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Buğdaycı, gıdaların mideden bağırsağa geçmesinde gecikme olarak tanımlanan gastroparezisin toplumun yüzde 4'ünü etkilediğini belirterek, "Gastroparezis, hastalarda yemekle ortaya çıkan bulantı, kusma, karın ağrısı ve göğüste sıkışma hissine neden olur. Bunların sonucunda hastalarda beslenme yetersizliğine bağlı kilo kaybı ve yaşam kalitesinde düşme ortaya çıkar. Yenilen gıdaların mideden bağırsağa geçişinde gecikme nedeniyle, başlangıçta hastalarda yalnızca yemek sonrası midede şişkinlik görülür" dedi.