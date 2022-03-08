Burun estetiği doğal ve yüze uyumlu olmalı

Özel Atagöz Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bahattin Mercan, iyi bir burun estetiği için iyi bir analizin gerektiğini belirterek, "Amacımız yüze uygun bir burun elde etmektir. Bu elde edilirken de mutlaka nefes alıp verme problemi varsa bunu gidermek gerekiyor" diye konuştu.

Burun estetiği yaptırmak isteyenler için önemli bilgiler veren Op. Dr. Bahattin Mercan, "Yüz analizinde öncelikle burnun, dudak ve alın ile olan açısı çok önemli. Alın kafa yapısına göre önde mi, çıkık mı, çene yapısı girintili mi çıkıntılı mı bunlara bakmak gerekiyor" diye konuştu.

"ÖLÇÜM YAPILMALI"

Burun estetiği öncesi yüz ölçümlerinin muhakkak yapılması gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Mercan, "Burnunuzun köşeli ya da yuvarlak olması, gözlerin birbirinden ayrık ya da bitişik olması değerlendirilmelidir. Açılar iyi ölçülmelidir. Yüz ölçümleri yapılmalıdır" diye konuştu. Yüz açıları hesaplanırken yüzün simetrisinin de ele alınması gerektiğini belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Bahattin Mercan, "Açının yanı sıra yüzün asimetrik mi simetrik mi olduğuna dikkat etmeliyiz. Çoğu insanın yüzü, yüzde yüz simetrik değildir. Çoğu milimetrik düzeyde olduğu için fark edilmeyebilir. Bazı hastalarda ise daha belirgin olur. Her 2 göz küresi aynı hizada olmaz, biri daha aşağıda biri daha yukarıda olur, kaş hizaları aynı olmayabilir. Bunlar iyi değerlendirilmeli ve hasta mutlaka iyi bilgilendirilmelidir" diye konuştu.

BEKLENTİLER KONUŞULMALI

Hasta ve doktorun gerekirse birden fazla bir araya gelerek, beklentiler üzerinde konuşmasının sonuç açısından fayda sağlayacağını kaydeden Op. Dr. Mercan, "Biz, ölçümleri dijital ortamda yapıyoruz. Belirli açıları ölçüyoruz, uzunlukları ölçüyoruz. Standart bazı açılar var, kadınlarda ve erkeklerde olması gereken standart açılar. Burun - dudak, burun - alın ölçümlerini yapıyoruz ve normale, altın oran dediğimiz orana getirmeye çalışıyoruz. Tabi ki her şey tam milimetrik açıya göre olmuyor ama en azından bize fikir veriyor. Gerekirse hastayla birlikte 2-3 defa planlamanın üzerinden geçilmeli. İlk ameliyatın başarısı çok önemlidir. Mümkünse ikinci ameliyata gerek bırakılmamalıdır. Çünkü revizyon cerrahiler her zaman çok daha zorlu geçer. İyi bir planlama, iyi sonuç getirecektir" diye konuştu.

'IYI NEFES ALIP VERMESI SAGLANMALI'

OPERASYONLA, görselliğin yanı sıra iyi nefes alan bir burun elde edilmesi gerektiğini aktaran Dr. Mercan, "Daha doğal, düz, burun ucunun belirgin ve düzgün hatlarla devam etmesini hedefliyoruz. En önemlisi ise yüze uygun bir burun elde etmektir. Bu elde edilirken de mutlaka nefes alıp verme problemi varsa bunu gidermek gerekiyor. Tabi ki görsellik ön planda ama hastanın mutlaka iyi nefes alıp verebilmesi de hedeflenmeli ve bu unutulmamalı" diye konuştu.