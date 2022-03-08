Göz kapağı sarkması görme kalitesini olumsuz etkiliyor

Atagöz Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Aydın, göz kapağı sarkması ve gözaltı torbaları için uygulanan göz çevresi estetiği sürecini anlattı.

Op. Dr. Aydın, göz kapağı sarkmasının kişinin görme kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek, "Operasyonla hem güzel bir görünüm elde edilir hem de daha rahat görme sağlanmış olur" dedi. Göz kapaklarındaki sarkma ve gözaltı torbalarının tek operasyonla giderilebileceğini kaydeden Dr. Aydın, "Estetik göz kapağı ameliyatı ile fazla deri ve fıtıklaşmış yağ kitlesi alınır. Bu şekilde hem güzel bir görünüm elde edilir hem de kişinin daha rahat görmesi sağlanmış olur. Üst göz kapağında kapak boyunca hafif bir iz kalır. Ancak zamanla fark edilmez hale gelir" diye konuştu.

OPERASYONU KİMLER YAPTIRABİLİR

Göz çevresi estetiğini kimlerin yaptırabileceği konusunda bilgiler veren Op. Dr. Onur Aydın, "Genellikle 30 yaş üzeri, üst ve alt gözkapaklarında sarkma ve torbalaşma meydana gelmeye başlamış kişiler ameliyat için adaydır" dedi ve ekledi: "Ameliyat, hastane koşullarında, anestezi uzmanı gözetiminde yapılır. Lokal anestezi ve gerekirse narkoz olmadan intravenöz sedasyon yöntemi tercih edilir. Hastaların aynı gün eve çıkması mümkündür."

AMELİYAT SONRASI BAKIM

OP. Dr. Onur Aydın, ameliyat sonrası dönemin genelde rahat geçtiğini belirterek, "Göz etrafında şişlik ve morarma olabilir. Gözlerde kuruluk, yanma hissi, görme bulanıklığı ortaya çıkabilir. Hasta ilk günlerde gözünü tam kapatamayabilir. Bunlar ilk hafta kendiliğinden geçer. Dikişler 5 gün sonra alınır. Ameliyat iyi sonuç verir. Nadiren revizyon gerekebilir. Kişi 3 gün sonra işine dönebilir. Gözkapaklarının yeni şekli, kişinin bünyesine göre bazen 5-6 yıl bazen de ömür boyu dayanır" dedi.