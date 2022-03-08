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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 9 Mart Çarşamba

Günlük burç yorumları - 9 Mart Çarşamba

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Mart Çarşamba tesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

09.03.2022, 08:29 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022, 08:31

Günlük burç yorumları - 9 Mart Çarşamba

KOÇ: Fevri davranışlarınız ailenizdeki kişilerin canını sıkabilir. Bazı konularda anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Karşılıklı fikir çatışmaları içinde olacağınız bir gün. Enerji konusunda başarılısınız.

Günlük burç yorumları - 9 Mart Çarşamba

BOĞA: Partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız, hoşuna gidecektir. Birbirinize destek verirken, bazen anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Yardımlaşma duygunuzun oldukça yoğun olduğu bir gün yaşayacaksınız.

Günlük burç yorumları - 9 Mart Çarşamba

İKİZLER: Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz. Yaratıcılığınızı ortaya çıkaran işler yapmayı oldukça çok seviyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 9 Mart Çarşamba

YENGEÇ: Gücünüzü hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, kendinizi ön plana çıkaracak işler peşindesiniz. Başarılı çalışmalar yaptığınızda, kendinizi özel ve farklı hissediyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 9 Mart Çarşamba

ASLAN: Bugün, bilinç altınız oldukça yoğun. Enerjinizi paslaşarak, gerekli bağlantıları kurmalı ve arkadaşlarınızla kombinasyon işler yapmalısınız. Çevreniz için masraf yapmak size zevk veriyor.

Günlük burç yorumları - 9 Mart Çarşamba

BAŞAK: Bugün kendinizi farklı bir statü içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranıp şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. İşle ilgili pozitif gelişmeler var.

Günlük burç yorumları - 9 Mart Çarşamba

TERAZİ: Daha iyi pozisyonlar için, kendi koşullarınızı oluşturacaksınız. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Olaylara karşı tavırlarınızı iyi belirlemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 9 Mart Çarşamba

AKREP: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, fırsatlar karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 9 Mart Çarşamba

YAY: Bugün ilişkilerinizde nitelikli kişilerle birlikte olmaktan, gurur verici davranışlara maruz kalmaktan hoşlanıyorsunuz. Kariyerinize uygun kişilerle birlikte olacak ve çevrenizde takdir göreceksiniz.

Günlük burç yorumları - 9 Mart Çarşamba

OĞLAK: Bugün, düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyor ve çevrenizden çabuk etkileniyorsunuz. Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. İyi niyetli olmaya devam etmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 9 Mart Çarşamba

KOVA: Çevre ilişkilerinizi aile ilişkileri ile paralel götürmek zorunda kalacağınız bir gün. İsteklerinizdeki artışlarınızı yönlendirme konusunda baskıcı davranmanıza rağmen, sevilip sayılıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 9 Mart Çarşamba

BALIK: Çevrenizde baskıcı tavırlar sergileyerek, bazı dostlarınızdan tepki alabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili duygusal bağlarınız gündeme gelecektir. Aile içi sorunlara ortak bir payda oluşturmalısınız.