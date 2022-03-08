‘Hayatınıza renk katın’

Saç, kişilerin dış görünümünü oldukça önemli ölçüde etkiler. İnsanlar ne yazık ki çeşitli faktörlere bağlı olarak zamanla saçlarını kaybedebiliyor. Günümüzde çok etkili teknolojilerle kayberdilen saçların geriye gelmesi mümkün. Saç ekimi süreciyle ilgili önemli bilgiler veren Yasemin Gülgör Clinic Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, bu süreçle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

* Saç ekimi öncesi nelere dikkat edilmelidir? Saç ekimi öncesi ilk aşamada saç folüküllerinin alınacağı bölgenin tespit edilmesi gerekmektedir. Sağlıklı fölüküller cerrah ekip tarafından seçilerek planlama yapılması ve alınmasıdır. Ekilmeye hazır hala gelen foliküller transfer işlemine alınır. Diğer işlemlere nazaran daha çok emek ve zaman isteyen bir işlemdir. Mevcut saçların arasına girilerek yapılan sıkılaştırma işlemleri hastanın doğal görünümünü sağlar. Ön saç çizgisi doğru planlandığında operasyon başarı ile sonuçlanır. Operasyon sonrası ertesi gün pansuman yapılır. Operasyon sonrası 4'üncü gün ilk yıkama ve 10'uncu gün son yıkama yapılarak kişi rutin hayatına hemen dönebilir.

* Neden saç ekimi yaptırmalıyım? Saç ekimi ile kaybettiğiniz özgüveni yeniden kazanırsınız. Sosyal hayatta ve fiziksel anlamda özgür ve serbest olursunuz. İş hayatınıza ve özel hayatınıza renk katarsınız. Soğuktan ve sıcaktan saçlarımız bizleri korur. Biri saçlarınıza dokunduğu zaman hisseder, bundan mutluluk duyarsınız. Mevcut olan güvenimizi daha da artırarak başarılı, mutlu ve öz güvenli olmanızı sağlar. Kel olmak yada başka bir deyişle saçsız olmak kaderiniz değildir. Başarılı merkezlerde, tecrübeli ellerde, ileri teknoloji ile yapılan saç ekimi operasyonları ile kaybettiğiniz saçlarınızı yeniden kazanabilirsiniz. *

Saç ekimi sonrası PRP tedavisi ve saç mezoterepisi neden uygulanmalıdır? PRP deri tabakasının gençleşmesi, yaraların iyileşmesi akne izleri ve saç dökülmesinde uygulanan alternatif bir yöntemdir. PRP kişinin kendi kanından alınan ve olması gerekenden çok fazla trombosit içeren doğal plazma sıvısıdır. PRP ile saç ekimi işlemi yaraların daha hızlı iyileşmesi ve saç büyümesi süresini hızlandırmak amacıyla yapılmaktadır. Saç mezoterapisi saçın gereksinim duyduğu minerallerin, proteinlerin vs. saçlı deri içine oldukça ince iğnelerle doğrudan enjekte edilmesidir. Saç mezoterapisi, kıl köklerinin beslenmesini sağlayan vitaminlerin, antioksidanların ve kan dolaşımını artıran ilaçların doğrudan bir şekilde kıl köklerine aktarılmasıdır

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EKİM SONRASI SPOR AKTİVİTELERİNDE BULUNABİLİR MİYİM?

YÜZME sporları operasyondan 1'inci aydan sonra (kapalı havuzda) yapılabileceğini belirten Gülgör, " Yavaş tempolu yürüyüşler üçüncü günden sonra yapılabilir. Ağır tempolu yürüyüşler 1 aydan önce yapılmaması tavsiye edilmektedir. Baş bölgesindeki kasları harekete geçirecek spor ve hareketlerin yapılmasını önermiyoruz. 4-6 hafta saçlı derinizi güçlü güneş ışınları ve sürekli travma oluşturacak olaylardan uzak durulması gerekiyor. Operasyondan sonra 1 ay müsabakalı sporlardan uzak durmalısınız.

ORTALAMA KAÇ GREFT EKİM YAPILMAKTADIR?

SAÇ muayenesi sonucu söylenen greft sayısı hakkındaki rakamlar dikkat alınmamalıdır. Greft sayısı hastadan hastaya ve ekim yapılacak bölgeye göre değişebilir. Ekim öncesi de greft sayısı vermek doğru değildir. Operasyon sırasında ekim yapılacak greftin, ensedeki kıl kökünün kalitesine, ekim yapılacak alanın genişliğine göre değişkenlik gösterdiğini belirten Gülgör, aslında bu işin doğrusu kullanılabilecek maksimum sayıda greftin ekim yapılmasıdır.