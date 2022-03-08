İstanbul Büyükşehir borç batağında

İSTANBUL'DA Avcılar AK Parti İlçe Örgütü tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimler' gündemli Danışma Meclisi toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) borcu konuşuldu. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, Esenler'de yaptığı hizmetlerden söz ederken, 2009 yılından bu yana 57 bin 100 konutu yapıp, yenisini tamamlayarak, hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.

BORÇ 58 MİLYAR LİRA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da Silivri'deki depremin ardından "Büyük kentsel dönüşüm kampanyası başlatıyorum. Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konutu yenileyeceğim" dediğini anlatan Göksu, "Şu anda 492 konut yapılabildi. İBB'ye 2021 yılında ortalama her ay 2.3 katrilyon para gelmiş. Geçmiş borçlardan ödediği var mı? Matematik ortada. 2021'de biz teslim ettiğimizde bütün borçları 28 milyardı. Ocak ayı sonu itibariyle borç yaklaşık 58 milyar TL" diye konuştu.

Göksu, devletin doğalgaz ve elektrik bedellerini halka yansıtmayarak sübvanse ettiğini de belirterek, "100 TL gelen fatura aslında 400 TL. Devlet 300 TL'sini ödüyor. 100 TL gelen elektriğin bedeli gerçekte 150 TL. 50 TL'sini devlet ödüyor. Eğer bu halka zerre kadar kaygınız varsa siz de buyurun yapın" dedi.