‘İş’te kadın

Mimarlıktan demir ticaretine, kuyumculuktan lastikçiliğe kadar birbirinden farklı sektörlerde başarıdan başarıya koşan İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) 9 kadın meclis üyesi, azim dolu öyküleriyle rol model oldu. Erkeklerin çoğunlukta olduğu mesleklerde de isimlerinden söz ettiren iş kadınları, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için verdikleri mesajda hemcinslerine 'mutlaka çalışın, üretin' çağrısında bulundu.

İZMİR'DE BİR İLKİ BAŞARDI



ADİLE Dilek Mutlutürk: Kariyer yolculuğum ortaokulda ne yapmak istediğimi keşfettiğim an başladı. Lise bitti ve görsel sanatların bir dalı olan makyaj sanatının, ülkemizde yüksekokulu olmadığı için güzellik uzmanı olarak işe başladım. Uzun zaman çalıştıktan sonra, İzmir artık bana yetmiyordu. Dizi, belgesel, sinema sektöründe çalışmaya başladım. 2011 yılında kendi ismimle 'makyaj atölyesi' firmasını kurdum. Bu İzmir'de bir ilkti. Türkçe- İngilizce workshoplar düzenlemek, yurt dışından İzmir'e öğrenci gelmesini sağlamak, üniversitede makyaj bölümü oluşturabilmek için proje hazırlamak, iyi bir makyaj fırçası üretebilmek, İzmir' de saç ve makyaj festivali düzenlemek gibi hayallerim var.

890 MESLEKTASIMI TEMSİL EDİYORUM

Filiz Avcı Belet: İletişim ve tasarım sektöründe 25 yıllık deneyime sahibim. Hayal ile gerçeğin kol kola olduğu, üretimin de mesaisinin olmadığı bir alanda faaliyet gösteriyorum. İZTO meclis temsilciliği görevini meslektaşlarımın vekâletiyle 2 dönemdir sürdürüyorum. Yaşamak ve üretmek, iz bırakıyorsa anlam kazanıyor. Yaşamımda, iş hayatımda ve şu anda sayıları 890'a ulaşan meslektaşımı temsil ederken de inancım ve ilkem budur.

KENDİ MARKASINI YARATTI

Ayşe Duygu Elçi: Mezuniyet sonrası 'garanti bir işin olsun' baskısıyla kurumsal bir şirkette mimar olarak işe girdim. Ekibin en küçük mimarı olarak kısa sürede inşaattan sorumlu bir konuma geldim. 'Kendi işimi yapmalıyım' isteği ağır basınca da 3 yıl sonra şirketten ayrıldım. Önce fuar standı dekorasyonu işine yoğunlaştım. Daha sonra Step Collection markasıyla olmayanı yapma felsefesiyle dekoratif seramik ürünler üretip pazarlamaya başladım. Geçen yıl ikinci markamızı yarattık. 'Stil 44' ile ahşap ve seramiği buluşturduk. Bugün, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bin metrekareye yakın alanda üretim yapıyoruz, 256 bin adetlik üretim kapasitesine sahibiz.

BABA MESLEGİNİ SÜRDÜRDÜM

Güleylem Akduman: İş hayatım, İstanbul'da 90'lı yıllarda aile şirketimizde başladı. İzmir'e yerleştikten sonra, mesleğimizi sürdürmek için eşimle birlikte bir şirket kurduk. Yurt dışından ithal ettiğimiz gözlük camlarının, Ege Bölgesi'ndeki gözlükçülere satışının gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda gözlük yedek malzemelerinin satışı da şirketimizde yapılıyor. Kadınların şirket değerlerini ve imajını pozitif yönde etkilediği ispatlanmıştır. Hayalim verimli başarılı bir kadın olarak hep ilerlemek.

LASTİKÇİLERİN YENGESİ

Mukaddes Başakcı: Bergama'nın bir köyünde doğdum. Eşim Ali Başakcı ile birlikte bir firma kurduk. Otomotiv yan sanayi lastik tamir malzemesi pazarladık. Eski bir arabayla dağ bayır demeden satış yapıyor, siparişler alıyor, geceleri de evimizde paketleme yapıyorduk. Daha sonra işler ilerledi. Yıllar sonra 12 araç ile tüm Türkiye'yi dolaşmaya başlamıştık. Lastik camiasının "yengesi" oldum.

EKMEGİMİ DEMİRDEN ÇIKARDIM

Hümeyra Çözel: Dedem sıcak demirciydi, babam da soğuk demirci. Manisa'da küçük bir işletmemiz vardı. Ben 15 yaşımdan itibaren babam Rıza Çözel'in yanında çalıştım. 1993 yılında İzmir'de de şube açtık. 26 yaşındaki ağabeyimin ölümüyle tarifsiz bir acı yaşarken kendimi işlerin başında buldum. Erken büyümek zorunda kalmıştım. İzmir'de işlerin başına geçtim. Ben demir alıp, satıyorum. Bazen kamyonun tepesindeyim bazen vincin üstünde. Kaynak da yapıyorum, yurt dışı fuarlara da katılıyorum. Erkeklerin dünyasında erkekleşmeden var oldum. Ekonomi kadınsız olmaz.

300 ERKEGİN ARASINDA ÇALISTIM

Jülide Tutan Hergül: Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1994 yılında kendi şirketimi kurdum. 31 yıldır çalışma hayatının içindeyim. Şantiye alanında 300 tane erkeğin arasında tek başına olduğum günlerim oldu. Kadın kimliğimi kaybetmeden, mesleki kimliğimle her ortamda var oldum. İşimi çok seviyorum.

BİR NESİL BİZİMLE GÜLDÜ

Saniye Fıçı: İş hayatıma 1987 yılında kamuda sözleşmeli personel olarak başladım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hizmetiçi Eğitim kursuyla engelli bireylerin eğitimi ile tanıştım. 2000 yılında kendi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimi açtım. "Özel Eğitim Kurumları Derneği"nin kurucusu ve ilk yönetim kurulu üyesi olarak yıllarca hizmet verdim.

43 YASIMA KADAR EV HANIMIYDIM

Güler Handan Baransel: Ben 24 yaşında anne oldum. 43 yaşına kadar ev hanımıydım. İş hayatına ev yemekleri yapan bir lokanta açarak başladım. Daha sonra eşimin ve oğlumun ısrarıyla aile mesleğimiz olan kuyumculuğu öğrenmeye başladım. Artık tek başıma kuyumculuk yapıyorum.