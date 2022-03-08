Kepçe kulak ameliyatında merak edilenler

Atagöz Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Salim Doğru, kepçe kulak operasyonunu anlattı. Operasyonlarda yüzde 99 oranında başarılı sonuçlar alındığını kaydeden Doç. Dr. Doğru, operasyonun ortalama 1 buçuk saat sürdüğünü söyledi.

Doç. Dr. Doğru, kepçe kulak ameliyatında hastanın beklentilerinin çok iyi anlaşılması ve hastaya operasyon öncesi detaylı bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti. Kepçe kulak ameliyatının her yaşta yapılabildiğini ancak 5-6 yaşlarında yapılmasının en uygun zaman dilimi olduğunu belirten Doç. Dr. Doğru, "Çocuklarda genellikle okul çağından önce 5-6 yaşlarında yapılmasını tavsiye ediyoruz, çünkü okulda çocuk için rahatsız edici durumlar ortaya çıkabiliyor. Keza ileri yaşlarda da yapılabilen bir operasyondur" diye konuştu.

"İYİ SONUÇLAR ALIYORUZ"

Operasyon ve iyileşme süreci hakkında bilgi veren Doç. Dr. Doğru, "Ameliyat genellikle genel anestezi ile yapılır. Cerrahi kesi kulak arkasından yapılır, fazla kıkırdak kısmı çıkartılır ve kulağa şekil verilerek dikişler atılır. Dikişler estetik şekilde kulak arkasından, gözükmeyecek düzeyde gerçekleştirilir. İşlemin ardından hasta 4-5 saat gözlem altında tutulur ve taburcu edilir. Genellikle 1 hafta kulak bandajı kullanılır. Daha sonra 2 hafta süreyle sadece gece baş bandıyla kulaklar yerinde sabitlenir" dedi. Doç. Dr. Doğru, operasyonların genellikle iyi sonuç verdiğini aktararak, "Her ameliyatta olduğu gibi enfeksiyon, ağrı gibi durumlarla karşılaşılabilir ama bunların sayısı oldukça nadirdir. Genellikle iyi tolere edilen bir operasyondur" dedi.