‘Bu savaş bizim bütün geleceğimizi yıktı’

RUSYA'NIN saldırılarından kaçan Ukraynalı bir grup, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otellere yerleşti. Moldova'dan bir tur firmasının öncülüğünde getirilen savaş mağduru kadınlar, yaşadıklarını anlattı. Kiev'de 8 gün sığınakta kalan Zara Samadi (34), "Başımıza her gün bombalar yağıyordu. Sığınaklarda da şartlar çok kötüydü. Yeterli yatak olmadığı için yerlerde yatıyorduk. Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum" dedi. 3 çocuk annesi Zoriana Kolyadzhin de "Savaşın başladığı ilk gün yola çıktık, çok zordu. 24 Şubat'tan beri evimi ve yakınlarımı görmedim. Akrabalarım sığınaklarda. Yiyecek ve ilacın tükendiğini söylüyorlar. Bu savaş, bütün geleceğimizi yıktı" diye konuştu. ■ İHSAN KARATAŞ

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