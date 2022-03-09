CHP Kadınlar Günü’nde kadınları görevden aldı

CHP'DE, Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı dün çok konuşulacak bir icraata imza atıldı. CHP Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu, Aylin Nazlıaka başkanlığında toplanarak, Kadınlar Günü'nde İzmir İl Kadın Kolları Yönetimi'nden Nilüfer Şahin Durdu ve Nurşen Ulutaş'ı görevden aldı.

GEREKÇESİ AÇIKLANAMADI

Kararın Kadın Kolları MYK tarafından oybirliğiyle alındığı belirtildi. İki ismin Kadın Kolları İl Başkanı Nurdan Şenkal Uçar ile anlaşamadığı ve bu yüzden görevden alındıkları ifade ediliyor. Bu talebin de bizzat Uçar tarafından genel merkeze iletildiği iddia ediliyor. Kadın Kolları MYK'nın görevden alma kararında ise gerekçe olarak, "Partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket etmeleri, CHP Tüzüğünün Kadın Kolları Yönetmeliği'ne aykırı davranışlarda bulundukları" ifadesi kullanıldığı öne sürüldü.

Buca ilçesinden Nilüfer Şahin Durdu ve Bornova ilçesinden Nurşen Ulutaş, görevden alınmalarına tepki gösterdi. Durdu, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Kadın Kolları görevimizden Nurşen Ulutaş ve gerekçeli bir karar göstermeden görevden alınmamız bizleri derinden üzmüştür. Neden ve niçin olduğunu anlayamadık. Hiç bir uyarı ihtar ve savunma almadan gerekçeli bir karar söylemeden bunu yapmalarını haksızlık olarak nitelendiriyor ve kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. ■ ERHAN GÜLENÇ