Özel Sağlık Hastanesi 100. robotik cerrahi ameliyatını kutladı

Özel Sağlık Hastanesi Üroloji Kliniği, 2021 yılında 100 robotik ameliyat gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı. Özel Sağlık Hastanesi yöneticileri, Üroloji kliniği hekimleri, personeli ve DaVinci X Robotunun Türkiye distribütörü Cordamed firması yetkililerinin katıldığı kutlamada, 100'üncü operasyon pastası alkışlar eşliğinde kesildi.

2021 yılında bir özel sağlık kuruluşu olarak 100 robotik cerrahi ameliyatının yapılmasının önemli bir gelişme olduğuna dikkat çeken Özel Sağlık Hastanesi Robotik Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Burak Turna, bu alandaki sayılı merkezlerden biri olduklarını belirtti. Hastane olarak teknolojik yatırımlarla birlikte uzman hekim ve personelle hizmet verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Turna, "Özel Sağlık Hastanesi'nde çok deneyimli cerrahları ve ekibi bir araya getirdik. Bu nedenle hastanemizde robotik cerrahi konusunda deneyimi 1000 vakanın üstünde olan bir ekip kurduk. Teknoloji ve tecrübenin buluşması iyi sonuçlar almamıza neden oluyor. Bizim için önemli olan toplum sağlığını ve hasta memnuniyetini artıracak hizmetleri sunabilmek. Robotik cerrahi alanında, ülkemizin sayılı merkezlerinden biriyiz" diye konuştu. Prof. Dr. Burak Turna, 1 yıl gibi kısa süre içerisinde 100 robotik cerrahi operasyonuna imza atan Özel sağlık Hastanesi Üroloji Kliniği'nin uluslararası arenada da önemli bir merkez olacağının altını çizdi.

'ÇITAYI YÜKSELTTİK'

ÖZEL Sağlık Hastanesi'nin, yüksek teknolojisi ve deneyimli ekibiyle Türkiye'de örnek gösterilen sağlık kuruluşlarından birisi olmasını amaçladıklarını belirten Gözde Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı da, yüksek teknoloji gerektiren robotik ve minimal invaziv cerrahi alanlarında donanımlı olduklarını ifade etti. Sağlıktaki hizmet ve kalite çıtasını daha da yukarıya çıkarmak için sürekli olarak yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Kalı, 2022 yılında 500 robotik cerrahi operasyonu yapma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.