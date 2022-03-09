Rabia köpekten kaçtı otomobil altında kaldı

Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Muğlalı Rabia Kallı (20), kendisine havlayan köpeklerden korkarak yola fırlayınca araç altında kaldı. Ağır yaralanan Kallı, 112 Acil Servis ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ailesi ise kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

YURDA GİDİYORLARDI

Isparta'da önceki akşam İstanbul Caddesi'ndeki olayda, SDÜ Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rabia, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda yürürken bir anda havlayan köpeklerden korkarak yola fırladı. Bu sırada oradan geçen A.Y'nin kullandığı otomobil, Kallı'ya çarptı. Bir anda kanlar içinde yere yığılan genç kız, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı SDÜ Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alındı.

Olay sırasında Rabia Kallı'nın yanındaki arkadaşı Hilal Topçu ise, "Biz yurda doğru yürüyorduk. Rabia bir anda bana 'Hilal köpekler üzerimize geliyor koş' dedi. Can havliyle bir anda kendini yola attı. O sırada yoldan araç geçiyordu. Onu durduracak vaktim yoktu, bir anda her şey oldu. Hiçbir şey yapamadım" dedi.

Hilal Topçu, Isparta'da başıboş köpeklerin insanlara korku saldığını belirterek, "Başıboş çok köpek var. Artık buna bir çözüm bulunsun" dedi. ■ FERDİ YAVUZ