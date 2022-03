Sağanak ve dolu Çeşme’yi felç etti

İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'de yıllardır son verilmeyen altyapı sorunu, dün ilçeyi vuran sağanak yağış ve dolu ile bir kez daha kendini gösterdi. Alaçatı ve Ilıca mahallelerindeki cadde ve sokaklar kısa sürede dereye dönüşürken, Çeşme Belediyesi'nde görevli bir zabıta memurunun tıkanan rögarı fırça ile açmaya çalışması şaşkınlık yarattı.

SOKAKLAR DERE GİBİ

Turistik ilçe Çeşme dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve doluya teslim oldu. Hayatı olumsuz etkileyen yağış sonrası Alaçatı ve Ilıca sokakları adeta göle döndü. Suyla dolan cadde ve sokaklarda vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yıllardır altyapı sorunlarına bir çözüm bulunamamasından yakınan vatandaşlar, Çeşme Belediyesi'ne tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ

Birçok vatandaş aralıklarla yağan yağmurun günlük hayatı felç ettiğini söyledi. Yağmur sularının dere gibi çağladığı bir sokağın fotoğrafını çeken vatandaşlar çok zor durumdayız notuyla sosyal medyada paylaştılar.

FIRÇAYLA OLACAK İŞ Mİ!

İZSU'nun saatlerce ortalarda görünmediği ilçede, tıkanan rögarlara ilk müdahaleyi Çeşme Belediyesi'nin bir zabıta memuru yaptı. Görevlinin elindeki fırçayla tıkanan rögarın giderini açmaya çalışması görenleri şaşırttı. Sağanak yağışın yanında Çeşme'nin özellikle kırsal mahallelerinde yollar ve yüksek kesimler yağan dolu nedeniyle beyaza büründü.

GÖRSELLIGI BIRAK ALTYAPIYA BAK!

BAZI vatandaşlar, altyapı yetersizliğine isyan ederek her yağmurda aynı sorunun yaşandığını dile getirdi. Çeşme Belediyesi'ne tepki gösteren halk, "Eski Çeşme'ye hasretiz. Altyapı olmadan görsellik yaparlarsa sonucu bu olur", "Alaçatı her zaman böyle. Her kış istisnasız kazılıyor bütün yollar. Neden kalıcı bir çözüm bulamıyorlar anlamak güç" yorumlarında bulundu.

METİN BURMALI