Günlük burç yorumları - 10 Mart Perşembe

KOÇ: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz dursanız bile, üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki tempo sizi etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki alıyorsunuz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 10 Mart Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz dursanız bile, üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki tempo sizi etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki alıyorsunuz.
BOĞA: ANİ aşkların gündemde olacağı bir dönem. Bazıları evlilik kararı alacaklardır. Kişiliğinizin önemli olduğunu bilmenize rağmen, sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmayı bilmelisiniz.
İKİZLER: GÜZEL ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün içindesiniz. İlgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.
YENGEÇ: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın. Yaşadığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size zarar veriyor.
ASLAN: ORTAK çalışmalar gereken bir takım girişimler içindesiniz. Bugün, her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kalitenizi iki katına çıkarmak enerjinizi dengeleme konusunda uyarı getiriyor.
BAŞAK: BİLİNÇALTINIZIN pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek.
Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.
TERAZİ: BULUNDUĞUNUZ ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacaksınız.
AKREP: GRUP çalışmalarından zevk aldığınız için, çevrenizde yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Partnerinizden alacağınız destek önemli. Orijinal işbirlikleri enerjinizi olumlu etkileyecek.
YAY: HİÇBİR konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görüyorsunuz. Kendinizle ilgili bir takım çalışmalar içinde olacaksınız. Sevdiğiniz kişi ile çatışmadan vazgeçmelisiniz.
OĞLAK: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor, en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.
KOVA: BUGÜN partnerinizin kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir. Maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz.
BALIK: ARAŞTIRACAĞINIZ konuların, sağlayacağı kazançları konusunda dikkatli düşünmelisiniz. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı karşı tarafı zor durumda bırakıyorsunuz. Mesleki anlamda ilerleyeceksiniz.