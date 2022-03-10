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Savaşın ateşi çocukları yaktı

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi milyonlarca çocuğun yaşamında ve kalbinde onarılmaz yaralar açtı. Evlerinden ve ailelerinden koparılan miniklerin gözyaşları yürekleri dağlıyor

10.3.2022

Savaşın ateşi çocukları yaktı

ABD-NATO ve Rusya arasındaki emperyalist bilek güreşinde kaybedenler tüm savaşlarda olduğu gibi yine masum çocuklar oldu. Bombaların yağdığı şehirlerde yaşayan 800 bin ile 1 milyon arasında çocuk evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

BU KORKU UZUN YILLAR SİLİNMEYECEK

ANNELERİYLE birlikte enkaz ve cesetlerin arasından geçip kilometrelerce uzaktaki ülkelere göç eden miniklerin gözlerindeki dehşet, savaşın korkunç yüzünü gözler önüne seriyor. Üstelik gittikleri yerde de güven içinde olmayacaklar.

ÇOCUK TACİRLERİ PUSUDA BEKLİYOR

KİMİ akraba veya arkadaşlara emanet edilmiş, kimi de tek başına, kulaklarında ömürlerinin sonuna kadar unutmayacakları bomba ve siren sesleriyle ucu karanlık bir geleceğe yürüyor. Onları bekleyenler arasında organ ve çocuk tacirleri de var.

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