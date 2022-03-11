Günlük burç yorumları - 11 Mart Cuma

KOÇ: TOPLUMSAL değerlerinizin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmiyorsunuz.
Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Kazalara müsaitsiniz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Mart Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: TOPLUMSAL değerlerinizin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmiyorsunuz.
Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Kazalara müsaitsiniz.
BOĞA: ENERJİNİZİ kullanacağınız potansiyele sahip olmanız karşın, karşı tarafın sizi denetlemesi sonucunda, kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Zayıf kişilerin sizi yönlendirmesine tahammülünüz yok.
İKİZLER: FİZİKSEL aktiviteleriniz için, yoğun bir döneme giriyorsunuz. Enerjinizi doğru kullanmalısınız. Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek.
YENGEÇ: YAKIN dostlarınızla sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz. Çevrenizin tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz.
ASLAN: BUGÜN çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Duygusal konularda çekimser ve karamsar davranmakla kendinize sorun yaratıyorsunuz.
BAŞAK: YALNIZLIK sizin için çok önemli bir duygu. Bugün katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız.
TERAZİ: AİLENİZLE ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu. Ortak çalışmalar gündeme gelecek. Onların aksiyonlarına yardım etmek isteyebilirsiniz. Duygu alışverişi içinde kendinizi mutlu hissediyorsunuz.
AKREP: BUGÜN yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Aşkta şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz.
YAY: SİZ kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak.
OĞLAK: DUYGUSAL yönlerinizi ortaya koyan çalışmalar içinde olmanıza rağmen, gizli bir güç arayışı içindesiniz. Partnerinizin size odaklanmasına izin verdiğiniz sürece, onun istekleri ağır basacak.
KOVA: BUGÜN enerjinizi yükselten yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün içindesiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Disiplin önemli.
BALIK: YAPTIĞINIZ işlerin altyapısına önem veriyorsunuz. Organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz edecektir.