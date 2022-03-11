Mart kapıdan baktırdı

'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözü, baharı beklediğimiz şu günlerde hemen hemen tüm Türkiye'de gerçek oldu. Ülkenin dört bir yanında etkili olan kar yağışı dolayısıyla çoğu kentte eğitime ara verildi, kamu personeli izinli sayıldı. Kapanan yolların açılması için karla mücadele ekipleri de çalışma başlattı. Ege Bölgesi'nde de çoğu kentte eğitime ara verilirken, dün İzmir'de de kar yağışı oldu.

DENİZLİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Denizli ve Afyon'da kent merkezleri yağışla beraber beyaza büründü. Meteorolojinin uyarısının ardından önceki gün akşam saatlerinde kente bağlı ilçelerde kar yağışı başladı. Acıpayam ve Çameli ilçesini daha çok etkisi altına alan kar, birçok bölgeyi ise beyaza bürüdü. Saatler geçtikçe yoğunlaşan ve ulaşımı da etkileyen kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemesinin yanında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için bazı bölgelerde eğitime ara verildi.

ULAŞIM AKSAYABİLİR

Acıpayam'da eğitim ve öğretime, Çameli'nde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Karın Çameli- Fethiye yolunda zaman zaman aksamalara neden olduğu öğrenildi. Afyonkarahisar'da meteoroloji tarafından günler öncesinden uyarısı yapılan kar yağışı dün sabah saatlerinde başladı. Yağışın 3 gün aralıklarla devam etmesi tahmin edilirken, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği ve hissedilir derecede azalacağı öngörülüyor. 13 Mart Pazar günü hava sıcaklığının eksi 14 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Balıkesir'de ise beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle, 6 ilçede eğitim ve öğretime 2 gün süreyle ara verildi. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı tarihlerde idari izinli sayılacak. Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Çan, Yenice ve Bayramiç ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma beklendiği için taşımalı eğitime ara verildi.

İSTANBUL 4 GÜN KARLI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentin bazı ilçelerinde kar yağışı beklendiği, hava muhalefeti nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İstanbul'da kamu personeline izin verilinken, motokuryelerin trafiğe çıkışları yasaklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarıları sonrası beklenen kar yağışı İstanbul'da dün sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan ve güne uyanan İstanbulluları beyaz örtüyle karşılayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde de kendini göstermeye başladı. 4 gün boyunca devam etmesi beklenen yağışların özellikle cumartesi gününden itibaren iyiden iyiye yoğunlaşacağı kaydedildi.

AFAD'DAN İZMİRLİLERE UYARI GELDİ

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 38 ilde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada Antalya'nın doğusunda ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış, İstanbul, Isparta ve Konya'da yoğun kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirilerek vatandaşlar uyarıldı.

7/24 TEYAKKUZA GEÇİLDİ

İstanbul'da beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle İl AFAD Merkezinin 7/24 esasına göre teyakkuzda olduğu belirtilen açıklamada, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine izin verilmeyeceği bildirildi. Bilecik'ten İstanbul isikametine 8 noktada trafiğin, gıda yüklüler hariç, çekici ve kamyon trafiğine kapatıldığı ifade edildi. Konya-Seydişehir yolu ve Konya-Beyşehir yolu, Seydişehir-Akseki, Kuruçay-Bozkır yolu, Ankara-Isparta yolunun Akşehir Yalvaç arası, Ağrı Doğubayazıt ile Van Çaldıran arasındaki Tendürek geçidi kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolu trafiğine kapatıldı.

UÇAKLAR BUZ ÇÖZÜCÜ SIVILARLA YIKANIYOR

DÜN sabahtan itibaren zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle, seferlerin yüzde 30 azaltıldığı İstanbul Havalimanı'nda buzlanmayı önlemek için uçaklara, buz çözücü işlem yapılıyor. Olumsuz hava koşullarını göz önünde bulunduran hava yolu şirketleri önceki günden itibaren uçuş kısıtlamasına gitmiş, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün ve bugün yapılması planlanan 486 sefer iptal edilmişti. Havalimanında karla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle operasyonlar kesintisiz devam ediyor. Havalimanı ekipleri, dün kar yağışının başlamasıyla çalışmalarına başladı. Görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş kalkışlarının sorunsuz gerçekleştirilmesi planlanıyor.

SEBAHATTİN ALP- SUAT SALGIN