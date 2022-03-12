İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 12 Mart Cumartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; ; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa), Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.