Mısır yüklü kargo gemisi karaya oturdu

Romanya'dan İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan 142 metre boyundaki "Kapıtan Shyrıagın" isimli Komor Adaları bayraklı gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu. Mısır yüklü geminin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye "Kurtarma-4" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM- 1" botu sevk edildi. "Kapıtan Shyrıagın" gemisinin bulunduğu yerden kurtarılması için başlatılan çalışma sonrası bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü.

SUAT SALGIN