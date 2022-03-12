  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Son dakika: THY'den önemli duyuru! 407 sefer iptal

Son dakika: THY'den önemli duyuru! 407 sefer iptal

Son dakika haberi...Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) ilave iptallerle birlikte bugün İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 olmak üzere toplam 407 seferinin iptal edildiği belirtildi.

DHA

12.03.2022, 09:06 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022, 09:09

Son dakika: THY’den önemli duyuru! 407 sefer iptal

İstanbul'da etkili olan ve bu akşam şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde de iptaller artıyor. THY'den alınan bilgiye göre, MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği iptal edilen uçuş sayısı 357'ye ulaştı.

THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise bugün plânlanan 32 iç hat uçuşunu daha iptal etti. Böylelikle toplam iptal edilen uçuş sayısı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 50 oldu.

THY kar yağışı nedeniyle 180 seferini iptal etti THY uçaklarına buzlanmaya karşı 'de-icing' ve 'anti-icing' yapılıyor

  • SON DAKİKA