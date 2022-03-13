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Haberler Yaşam Son dakika: İl il haftalık vaka haritası açıklandı! İşte İzmir'de son durum...

Son dakika: İl il haftalık vaka haritası açıklandı! İşte İzmir'de son durum...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, 26 Şubat-4 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı. Peki İzmir ve Ege'de son durum ne? İşte detaylar...

İHA

13.03.2022, 18:12 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022, 18:35

Son dakika: İl il haftalık vaka haritası açıklandı! İşte İzmir’de son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 24 Şubat- 4 Mart arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul'da 522,38, Ankara'da 916,03, İzmir'de ise 456,19 oldu.

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 26 Şubat-4 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını açıkladı.

Bakan Koca, söz konusu paylaşımında, "26 Şubat-4 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Öte yandan 26 Şubat-4 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 522,38, Ankara'da 916,03, İzmir'de 456,19 oldu.

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