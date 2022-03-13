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Tuzu çok tüketenler dikkat! Uzmanından önemli uyarı

Kimileri için tuz olmazsa olmaz. Hatta öyle ki yemeklerin tadına bile bakmadan tuz ekleyenler dahi oluyor. Ancak şekerde olduğu gibi tuzda da fazla tüketim oldukça zararlı. Tuzun gereğinden fazla tüketimi bazı hastalıkları da beraberinde getiriyor. İşte uzman ismin tuz tüketimi konusunda uyarıları...