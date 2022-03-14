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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazartesi

Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazartesi

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 14 Mart Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

14.03.2022, 08:12 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022, 08:13

Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazartesi

KOÇ: KAR getiren işleri iyi takip ediyor ve duygularınızı işinize karıştırmıyorsunuz. Bugün yeni iş bağlantıları için uygun bir gün değil. Olayları iyi irdelemeli fakat, hemen karar vermemelisiniz. Beklemeyi öğrenmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazartesi

BOĞA: SEVDİĞİNİZ insanla bir yere giderken herhangi bir sorun olmuyor. İki iyi aşık görüntüsü sergiliyorsunuz. Fakat, arkadaşlarınızla toplu sohbetlere başlayınca; sanki tılsım bozuluyor, aranızda soğuk hava esiyor.

Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazartesi

İKİZLER: YENİ işinizle ilgili yoğun temponuz yüzünden sevdiklerinizle aranıza mesafeler girdi. Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor. Yönetici Gezegeniniz Merkür, ortaklıklar konusunda size destek veriyor.

Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazartesi

YENGEÇ: HEP tercih edilen kişi olmak istiyorsunuz. Bunun için yapamayacağınız şey yok. Kaybettiğiniz zamanı kazanmak sizin elinizde. Eski hatalarınızı tekrarlamamalısınız. Alçak gönüllü olduğunuz zaman kazanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazartesi

ASLAN: GÖRÜŞECEĞİNİZ konu sizin için ekonomik avantajlar sağlayabilir. Bu nedenle karşınızdaki kişiye karşı bilgiçlik taslamayın. Konuya da çok hakim olabilirsiniz. Alçak gönüllü davranmakla çok şey kazanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazartesi

BAŞAK: AŞKTA zor fakat ilgi çekici günler yaşıyorsunuz. Karşıt Neptün size olumlu destek verirken aşırı hassasiyet var. Yakın geçmişinizdeki olaylar istemeseniz de aşkınıza pürüzler veriyor. Sabretmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazartesi

TERAZİ: YAPTIĞINIZ işle ilgili abartılı konuşmayın. Bugünün de diğer günlerden farkı yok. Yorgunluğunuzla ilgili sitemli hareketler edip, kendinizi naza çekmeyin. Bu durumda anlayış gösterecek yakınlarınız bile uzak kalıyor.

Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazartesi

AKREP: DOĞRU bildiğinizden şaşmıyor olmanız çevrenizi kızdırıyor. İnatçı yapınızı biliyor, fakat kendinizi dizginleyemiyorsunuz. Bugün, olaylar karşısında soğukkanlılığınızı kaybetmemeli, daha ılımlı olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazartesi

YAY: BUGÜN kendinizi ön plana çıkaracak davranışlar içine girmeniz, sevdiğiniz kişiyi çok kızdırıyor. Biraz ona karşı duyarlı olmalısınız. Son günlerde onu çok fazla ihmal ettiniz ve o, artık buna tahammül edemiyor.

Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazartesi

OĞLAK: BİRLİKTE olduğu kişiden ayrılmak üzere olanlar; sahip oldukları mülk ile ilgili olarak konuya anlayışla yaklaşmalıdırlar. Sert tavırlarla bir yere varamayacaklarının bilincinde olmaları, onları avantajlı duruma getirecektir.

Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazartesi

KOVA: SORUMLULUKTAN kaçmak yok. Kendinizi neşesiz hissettiğiniz zaman, çevrenize surat asıyorsunuz. Çocuk gibi bir yapınız var. İsteklerinizin anında olmasını istediğiniz için kayıplarınız sizi suçunuz.

Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazartesi

BALIK: TUTKULU yapınızı iş yaşantınıza da yansıtıyorsunuz. Çevrenizdeki herkes bu huyunuzu hem takdir ediyor hem de kızıyorlar. Size yetişmek gibi bir zorunlulukları olduğuna kendilerini inandırmışlar, gizli yarış durumundalar

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