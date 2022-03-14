Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazartesi

KOÇ: KAR getiren işleri iyi takip ediyor ve duygularınızı işinize karıştırmıyorsunuz. Bugün yeni iş bağlantıları için uygun bir gün değil. Olayları iyi irdelemeli fakat, hemen karar vermemelisiniz. Beklemeyi öğrenmelisiniz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 14 Mart Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: KAR getiren işleri iyi takip ediyor ve duygularınızı işinize karıştırmıyorsunuz. Bugün yeni iş bağlantıları için uygun bir gün değil. Olayları iyi irdelemeli fakat, hemen karar vermemelisiniz. Beklemeyi öğrenmelisiniz.
BOĞA: SEVDİĞİNİZ insanla bir yere giderken herhangi bir sorun olmuyor. İki iyi aşık görüntüsü sergiliyorsunuz. Fakat, arkadaşlarınızla toplu sohbetlere başlayınca; sanki tılsım bozuluyor, aranızda soğuk hava esiyor.
İKİZLER: YENİ işinizle ilgili yoğun temponuz yüzünden sevdiklerinizle aranıza mesafeler girdi. Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor. Yönetici Gezegeniniz Merkür, ortaklıklar konusunda size destek veriyor.
YENGEÇ: HEP tercih edilen kişi olmak istiyorsunuz. Bunun için yapamayacağınız şey yok. Kaybettiğiniz zamanı kazanmak sizin elinizde. Eski hatalarınızı tekrarlamamalısınız. Alçak gönüllü olduğunuz zaman kazanacaksınız.
ASLAN: GÖRÜŞECEĞİNİZ konu sizin için ekonomik avantajlar sağlayabilir. Bu nedenle karşınızdaki kişiye karşı bilgiçlik taslamayın. Konuya da çok hakim olabilirsiniz. Alçak gönüllü davranmakla çok şey kazanacaksınız.
BAŞAK: AŞKTA zor fakat ilgi çekici günler yaşıyorsunuz. Karşıt Neptün size olumlu destek verirken aşırı hassasiyet var. Yakın geçmişinizdeki olaylar istemeseniz de aşkınıza pürüzler veriyor. Sabretmelisiniz.
TERAZİ: YAPTIĞINIZ işle ilgili abartılı konuşmayın. Bugünün de diğer günlerden farkı yok. Yorgunluğunuzla ilgili sitemli hareketler edip, kendinizi naza çekmeyin. Bu durumda anlayış gösterecek yakınlarınız bile uzak kalıyor.
AKREP: DOĞRU bildiğinizden şaşmıyor olmanız çevrenizi kızdırıyor. İnatçı yapınızı biliyor, fakat kendinizi dizginleyemiyorsunuz. Bugün, olaylar karşısında soğukkanlılığınızı kaybetmemeli, daha ılımlı olmalısınız.
YAY: BUGÜN kendinizi ön plana çıkaracak davranışlar içine girmeniz, sevdiğiniz kişiyi çok kızdırıyor. Biraz ona karşı duyarlı olmalısınız. Son günlerde onu çok fazla ihmal ettiniz ve o, artık buna tahammül edemiyor.
OĞLAK: BİRLİKTE olduğu kişiden ayrılmak üzere olanlar; sahip oldukları mülk ile ilgili olarak konuya anlayışla yaklaşmalıdırlar. Sert tavırlarla bir yere varamayacaklarının bilincinde olmaları, onları avantajlı duruma getirecektir.
KOVA: SORUMLULUKTAN kaçmak yok. Kendinizi neşesiz hissettiğiniz zaman, çevrenize surat asıyorsunuz. Çocuk gibi bir yapınız var. İsteklerinizin anında olmasını istediğiniz için kayıplarınız sizi suçunuz.
BALIK: TUTKULU yapınızı iş yaşantınıza da yansıtıyorsunuz. Çevrenizdeki herkes bu huyunuzu hem takdir ediyor hem de kızıyorlar. Size yetişmek gibi bir zorunlulukları olduğuna kendilerini inandırmışlar, gizli yarış durumundalar