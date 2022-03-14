Prof. Dr. Şener’den ‘Deltamicron’ uyarısı

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Asya Pasifik'te salgın konusunda yeniden bir tırmanış yaşandığına dikkat çekti. Prof. Dr. Şener, "Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinde özellikle Fransa'dan bu konuyla ilgili bildirimler geldi. 'Deltamicron' ya da Delta ile Omicron'un karmaşık varyantı adıyla yeni bir varyant söz konusu olabilir" dedi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yeni varyantın delta kadar öldürücü, omicron kadar bulaşıcı olabileceğine işaret ederek, "Salgın bizim gibi ülkeler ve dünyanın geneli için ciddi bir tehdit olmaktan çıkmış değildir" ifadelerini kullandı.