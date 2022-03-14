‘Salgın sürecinde sağlık çalışanları destan yazdı’

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sağlık çalışanlarının sorunları görülmeli, alnının teri, emeğinin gideri mutlaka ve mutlaka teslim edilmelidir." dedi. Yalçın, Sağlık-Sen Amasya toplantısında yaptığı konuşmada, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının destansı bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Bu süreci hiç kimse yabana atmamalı. Sağlık çalışanlarının sorunlarını hiç kimse görmezden gelmemeli. Sağlık çalışanlarının morali bozulmamalı, diri tutulmalı. Sağlık çalışanlarının sorunları görülmeli, alnının teri, emeğinin gideri mutlaka ve mutlaka teslim edilmelidir." dedi.