Ukrayna’dan tahliye olan Türk aşçı: Ölümü göze alıp yola çıktık

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekat sırasında Zaporijya şehrinde eşi ve çocuğuyla mahsur kalan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi 27 yaşındaki Emrecan Tekin, eşi Anastasia (22) ve oğlu 2 yaşındaki Cihangir Tekin ile beraber, Dışişleri Bakanlığı'nın tahliye otobüsüyle 5 günlük yolculuk sonunda yurda döndü.

Kentteki bir Türk restoranında aşçılık yapan Tekin evinin, Rusya tarafından vurulan nükleer santrale yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafede bulunduğunu belirterek, "Santralin vurulduğu gece bizim için en zor geçen geceydi. O gün, 'Biz artık bu gece öleceğiz' dedik. Geceyi çocuğumun üzerine kapanarak geçirdim. Tehlikeli bir bölgeydi, sığınakta yaşıyorduk.

Çok zor zamanlar geçirdik, kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yiyecek, su, ısınma sıkıntıları çektik. Sığınaklar -5, -10 dereceydi, montlar ve battaniyelerle ısınmaya çalıştık. Savaşı bire bir yaşadık. Yiyecek stoku yaptık ancak o da bir noktaya kadar idare edebildi. Marketlere de sınırlandırma getirilmişti. Bir süre sonra suyumuz kalmadı, yağmur sularını kullandık. Kendi yiyeceğimizden kısıp çocuğumuza verdik" ifadelerini kullandı.

5 GÜNLÜK TEHLİKELİ YOLCULUK

Dışişleri Bakanlığı'nın sağladığı tahliye otobüsüyle geldiklerini belirten Tekin, "Yolculuğumuz çok sıkıntılı geçti. Geçiş güzergahlarımızda hem Ukrayna hem de Rus askerleri vardı. 5 günlük bir yolculuk sonucunda vatanımıza geldik. Güzergahlar hep savaş bölgesi olduğu için önümüze bomba düşmesi, roket düşmesi gibi korkular yaşadık. Biz o yola ölümü göze alıp çıktık. Psikolojik olarak bitik durumdaydık. Hem açlık hem korku vardı. Bizim evimiz orada, eşimin ailesi orada kaldı. Savaş bitince tekrar dönmek istiyoruz" dedi.

'2-3 HAFTADA SAÇLARIM BEYAZLADI'

Ukrayna askerlerine de çalıştığı restoranda yemek yaptığını hatırlatan Emrecan Tekin, "Elimizden gelen her yardımı sağladık. Şu an halkta bir seferberlik durumu hakim, Allah onlara da yardım etsin. Saçlarım normalde bu kadar beyaz değildi, ancak son 2-3 haftadır geçirdiğim zaman sonucunda böyle oldu. 2-3 haftada saçlarım beyazladı desem yanlış olmaz. İnşallah bir an önce bu zamanlar geçer" dedi.

TORUNUNA KAVUŞTUĞU AN DUYGULANDIRDI

Öte yandan, Emrecan Tekin'in babası Mustafa Tekin ile annesi Dudu Tekin de, çocuklarına ve torunlarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Anne Dudu "Ben onları görür görmez hemen torunuma koştum. Çok duygulanmıştım. Çok şükür kavuştuk. Allah herkesi mutlu edip kavuştursun" dedi. Baba Mustafa da süreç boyunca yanlarında olan Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti. Dudu Tekin'in torunu, gelini ve çocuğuna kavuştuğu anlar ise görenleri duygulandırdı.