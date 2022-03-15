C ve D vitamini eksikliği yaşayanlar dikkat! Uzmanından ’kanser’ uyarısı

Sağlıklı bir yaşamın en önemli anahtarının Akdeniz tipi beslenme şekli olduğunu belirten Malya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sebze meyve, günde en az iki buçuk litre su, bitkisel yağlar, ızgara ürünler tüketmek, atıştırmak için olan fast-food ürünlerden kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Beslenmemizi düzenlerken C ve D vitamini düzeylerimize de özen göstererek bağışıklığımızı dengede tutmamız her türlü hastalığa karşı bizi dirençli kılacaktır. Düzenli çalışan bir bağırsak sisteminin de önemli olduğu son dönemde yapılan pek çok çalışmada ortaya konmuştur ve bunun için de bağırsak floramızı onaracak probiyotik gıdalar özellikle kefir tüketmek, florayı alt üst eden paketli gıdalardan ve fazla işlenmiş şekerden uzak durmak vurgulanması gereken bir diğer nokta olarak karşımıza çıkıyor."