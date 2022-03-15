Günlük burç yorumları - 15 Mart Salı

KOÇ: SİZİ anlamak çok zor. Bu özelliğinizden gizli bir zevk duyuyorsunuz. Duygusal sorun yaşamamak adına yaptığınız önlem, işe yarıyor. Lüzumsuz insanları çevrenizden uzaklaştırmış oluyorsunuz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 15 Mart Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: SİZİ anlamak çok zor. Bu özelliğinizden gizli bir zevk duyuyorsunuz. Duygusal sorun yaşamamak adına yaptığınız önlem, işe yarıyor. Lüzumsuz insanları çevrenizden uzaklaştırmış oluyorsunuz.
BOĞA: GÜNLÜK attığınız adımlar, kendi gizli sessizliğinde bir sonraki günün sağlam şartlarını hazırlarken, herkes sizin hata yapmanızı bekliyor. Belki bu yüzden bazen sinirli ve asabi oluyorsunuz.
İKİZLER: SİZİN kadar, baskıcı bir çalışma ortamından nefret eden yoktur. Sinirlendiğiniz zaman hisleriniz tavırlarınıza yansıyor. Böyle durumlarda çalışma arkadaşlarınız size pek yaklaşmıyorlar.
YENGEÇ: BAZEN, sevginizi göstermekte cimri davranıyorsunuz. Bunun aksine, ona karşı olmadık zamanlarda kıskanç bir tavır takınıyorsunuz. Yoksa, zaman içinde giderek aranıza istemeden soğukluk girebilir.
ASLAN: YENİ bir projeye atılmanın stresini yaşıyorsunuz. Kendinizle sürekli içsel savaş yaşamanın yorgunluğunu taşıyorsunuz.
Daha sakin olmalısınız. Göreceksiniz, her şey sizin lehinize gelişecek.
BAŞAK: KAFANIZDA her zaman, uğraştığınız işin dışında başka işlere yönelmek var. Yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz. Bulunduğunuz sosyal çalışmalar, bu yönünüzü tatmin ediyor.
TERAZİ: DUYGUSAL sayılmazsınız. Size göre düşünceler, pratik sonuçlarıyla değerlendirilmelidir. Zevkleriniz, duygularınıza değil mantığınıza dayanır. Sevdiğiniz kişi, sizinle aynı fikirde değil.
AKREP: YAKICI duygularınızın önüne geçemiyorsunuz. Her an patlamaya hazır bomba gibi oluşunuz, sağlığınızı olumsuz etkilediğini hastalandığınızda anlayacaksınız. Öfkenin kimseye faydası olmaz.
YAY: BİR arkadaşınızın sorununa çözümleyici düşünceler geliştirmeniz onu çok sevindirecek. Fazla sorumluluk almaktan kaçınırken, kendinizi ispat etmeniz gereken konularda geri planda kalmamalısınız.
OĞLAK: KARARLARINIZI yalnız vermekten hoşlanıyorsunuz. Coşku duygusunun eksilmesi gerilim yaratıyor. Bugün yaşayacağınız durgunluk aşkınızın geleceği için soru işaretlerin oluşmasına sebep olacak.
KOVA: AŞKLA işi karıştırmayan bir yapınız olduğunu söyleseniz de, işinizde sizi etkileyen duygularınızın etkisinde olabilirsiniz.
Özellikle, karşı cinsin ilgisi üzerinizde. Çevreden tepki alabilirsiniz.
BALIK: HER konuda özverili çalışmanız, çoğu kez kendinizi unutmanıza sebep oluyor. Keyfiniz kaçtığı zaman da, paniğe kapılıyor ve hastalıkla ilgili gereksiz evhamlara kendinizi kaptırıyorsunuz.