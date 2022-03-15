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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 15 Mart Salı

Günlük burç yorumları - 15 Mart Salı

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 15 Mart Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

15.03.2022, 08:30 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022, 08:31

Günlük burç yorumları - 15 Mart Salı

KOÇ: SİZİ anlamak çok zor. Bu özelliğinizden gizli bir zevk duyuyorsunuz. Duygusal sorun yaşamamak adına yaptığınız önlem, işe yarıyor. Lüzumsuz insanları çevrenizden uzaklaştırmış oluyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 15 Mart Salı

BOĞA: GÜNLÜK attığınız adımlar, kendi gizli sessizliğinde bir sonraki günün sağlam şartlarını hazırlarken, herkes sizin hata yapmanızı bekliyor. Belki bu yüzden bazen sinirli ve asabi oluyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 15 Mart Salı

İKİZLER: SİZİN kadar, baskıcı bir çalışma ortamından nefret eden yoktur. Sinirlendiğiniz zaman hisleriniz tavırlarınıza yansıyor. Böyle durumlarda çalışma arkadaşlarınız size pek yaklaşmıyorlar.

Günlük burç yorumları - 15 Mart Salı

YENGEÇ: BAZEN, sevginizi göstermekte cimri davranıyorsunuz. Bunun aksine, ona karşı olmadık zamanlarda kıskanç bir tavır takınıyorsunuz. Yoksa, zaman içinde giderek aranıza istemeden soğukluk girebilir.

Günlük burç yorumları - 15 Mart Salı

ASLAN: YENİ bir projeye atılmanın stresini yaşıyorsunuz. Kendinizle sürekli içsel savaş yaşamanın yorgunluğunu taşıyorsunuz.
Daha sakin olmalısınız. Göreceksiniz, her şey sizin lehinize gelişecek.

Günlük burç yorumları - 15 Mart Salı

BAŞAK: KAFANIZDA her zaman, uğraştığınız işin dışında başka işlere yönelmek var. Yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz. Bulunduğunuz sosyal çalışmalar, bu yönünüzü tatmin ediyor.

Günlük burç yorumları - 15 Mart Salı

TERAZİ: DUYGUSAL sayılmazsınız. Size göre düşünceler, pratik sonuçlarıyla değerlendirilmelidir. Zevkleriniz, duygularınıza değil mantığınıza dayanır. Sevdiğiniz kişi, sizinle aynı fikirde değil.

Günlük burç yorumları - 15 Mart Salı

AKREP: YAKICI duygularınızın önüne geçemiyorsunuz. Her an patlamaya hazır bomba gibi oluşunuz, sağlığınızı olumsuz etkilediğini hastalandığınızda anlayacaksınız. Öfkenin kimseye faydası olmaz.

Günlük burç yorumları - 15 Mart Salı

YAY: BİR arkadaşınızın sorununa çözümleyici düşünceler geliştirmeniz onu çok sevindirecek. Fazla sorumluluk almaktan kaçınırken, kendinizi ispat etmeniz gereken konularda geri planda kalmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 15 Mart Salı

OĞLAK: KARARLARINIZI yalnız vermekten hoşlanıyorsunuz. Coşku duygusunun eksilmesi gerilim yaratıyor. Bugün yaşayacağınız durgunluk aşkınızın geleceği için soru işaretlerin oluşmasına sebep olacak.

Günlük burç yorumları - 15 Mart Salı

KOVA: AŞKLA işi karıştırmayan bir yapınız olduğunu söyleseniz de, işinizde sizi etkileyen duygularınızın etkisinde olabilirsiniz.
Özellikle, karşı cinsin ilgisi üzerinizde. Çevreden tepki alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 15 Mart Salı

BALIK: HER konuda özverili çalışmanız, çoğu kez kendinizi unutmanıza sebep oluyor. Keyfiniz kaçtığı zaman da, paniğe kapılıyor ve hastalıkla ilgili gereksiz evhamlara kendinizi kaptırıyorsunuz.

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