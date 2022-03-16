Günlük burç yorumları - 16 Mart Çarşamba

KOÇ: KENDİ haklarınızı savunmanız size hiçbir şey kazandırmaz. Sürekli haklı çıkmaya çalışmakla haklı olunmayacağını biliyorsunuz. İnatçı yapınız yüzünden, her konuda oldukça ısrarcı davranıyorsunuz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 16 Mart Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: KENDİ haklarınızı savunmanız size hiçbir şey kazandırmaz. Sürekli haklı çıkmaya çalışmakla haklı olunmayacağını biliyorsunuz. İnatçı yapınız yüzünden, her konuda oldukça ısrarcı davranıyorsunuz.
BOĞA: İŞ yaşantınızda, enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir günü yaşıyor, çevrenizi duygusal bir şekilde algılıyorsunuz. Hisleriniz mükemmel. Duygularınızı karşı tarafa hissettirmeyi başarmalısınız.
İKİZLER: YENİ iş atılımlarınız için uygun bir dönem değil. Sabırlı olmalı ve geleceğe umutla bakmalısınız. Duygularınızda dengesiz davranışlardan ve abartılardan vazgeçmelisiniz. Ufkunuz açık.
YENGEÇ: KENDİNİZE fazla yükleniyorsunuz. Aşırı alınganlığınızın dışa vurumu hem kendinizi, hem çevrenizdekileri yıpratıyor. Zamanla yarıştığınız için, tüm engelleri hızla aşıyorsunuz.
ASLAN: RAKİPLERİNİZ tarafından ilgiyle izleniyorsunuz. Her an hata yapmanızı bekliyorlar. Bencilce davranarak, etrafınızı üzmemelisiniz. Daha sonra karşınızdaki kişiden çok kendiniz üzülüyorsunuz.
BAŞAK: HAYAL ettiğiniz işe şimdilik kavuşmasanız da, siz sabırlı olmaya devam etmelisiniz. Çalışkanlığınız kısa sürede fark edilecektir. Duygu alış verişinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz.
TERAZİ: YOĞUN bir tempoda çalışıyor ve hakkınız olmadığı halde çevrenizi kırıyorsunuz. Başarı grafiğinin, insan ilişkilerinden geçtiğini unutmayın. Sevdiğiniz kişi ile; sorunlarınızı çözme fırsatı yakalayacaksınız.
AKREP: İNATLA sürdürdüğünüz iş temposunu yavaşlatmalısınız. Hedefleriniz için fazla zorlanıyor ve kendinize eziyet ediyorsunuz. Bağırsak problemleri yaşamak istemiyorsanız kendinize dikkat etmelisiniz.
YAY: AŞKI çok farklı algılıyorsunuz. Görüntünüzün aksine, çabuk incinen bir yapınız ve kinci tarafınız mevcut.. Sizi anlamak çok zor. Yorgun bir tablo çiziyorsunuz. Uzun süredir dinlenmeye ihtiyacınız var.
OĞLAK: ÇEKİŞMELİ bir ilişkide kimin haklı olduğunu anlayabilmek çok zor. Sizin yaşadığınız, olaylarda bu tarz bir çelişki. Kıskançlıklarınıza son vermelisiniz. Onun size bağlılığını görmezlikten gelmemelisiniz.
KOVA: BUGÜN, doğru karar vermek için yalnız kalmaya gayret etmeli ve etki altında kalmamalısınız. Özgürlük diyerek nereye kadar aşktan kaçacaksınız. Sizi seçenler bir gün yalnız bırakabilir.
BALIK: ACELE etmeye gelemeyen bir yapınız var. İşlerinizi düzenleyerek, planlı bir şekilde halletmelisiniz. Kararlarınızı verirken, iç sesinizi doğru kullanıyorsunuz. Kendinizi sınayacak fırsatlar çıkıyor.