Buldan’a anaokulu müjdesi

TÜRKİYE'DE eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttüğü proje kapsamında Türkiye genelinde yapılması planlanan 3 bin yeni anaokulundan biri Buldan'a yapılacak. Buldan Belediye Meclisi ocak ayı toplantısında alınan kararla, ilçede anaokuluna ihtiyaç olduğu gerekçesiyle Gölbaşı Mahallesi'ndeki sosyal tesis alanı olarak ayrılan ancak atıl durumdaki 2 bin 700 metrekarelik sosyal tesis alanı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, "Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen imar planı değişikliği ile ilçemize anaokulunun yapılması kesinleşmiş oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Şevik, Belediye Meclisi'nin tahsis işlemlerinde Zübeyde Hanım adının korunması yönünde tavsiye kararı bulunduğunu da vurguladı

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