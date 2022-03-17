İHA’larımız nefes aldırmıyor

Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni Çankaya Köşkü'nde Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Erdoğan, "Kahramanların hatıralarını yad etmek, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize şükran borcumuzu ifa etmek üzere bir araya geldik. Bugün burada Ankara'da ikamet eden 26 şehit yakını ve gazimizin Devlet Övünç Madalyası'nı tevcih ediyoruz" dedi.

40 YILLIK MÜCADELE

Toplam 376 şehit yakını ve gaziye Devlet Övünç Madalyası verdiklerini aktaran Başkan Erdoğan, " Bu topraklar bize namahrem ellere teslim etmeyen kahramanların emanetidir. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her zaman yanlarındayım. Türkiye 40 yıldır terör belasıyla mücadele halinde. Yaşadığımız onca acıya rağmen terörün insanlarımız arasına nifak tohumları ekmesine müsaade etmedik. Çakalların gezdiği dağlarda bugün kınalı kuzular geziyor. Ekilemeyen arazilerimiz bölgedeki kardeşlerimize veriliyor. Yatırımlar hız kazanıyor.

Gençlerimiz, vatandaşlarımız yarına daha bir umutla bakıyor. Yaz kış demeden sürdürdüğümüz operasyonlarımızla, istihbarat teşkilatımızla, askerlerimiz, polisimizle terör örgütünün üzerine üzerine gidiyor, inlerini başlarına geçiriyoruz. Dünya harp tarihini yeniden yazan İHA'larımızla Irak'taki, Suriye'deki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.

Terör örgütlerine yoldaşlık yapanlara, oy uğruna bölücü örgütü uzantılarıyla ittifak kuranlara, Yozgat'ta farklı Diyarbakır'da farklı konuşanlara inat biz milletimizle yürümeye devam edeceğiz. Bugünümüz dünümüzden ne kadar aydınlıksa, yarınlarımız bugünden daha güvenli olacaktır. 21'inci yüzyıla Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır" diye konuştu.

"24 MART'TA BRÜKSEL'E GİDECEĞİM"

RUSYA ile Ukrayna arasında barış yolunu bulmak için yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Başkan Erdoğan'ı son 8 gün içinde ziyaret eden beşinci lider Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda oldu. İki lider dün çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik girişimlerin hızlandırılması gerektiğini kaydeden Başkan Erdoğan, "24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağım. Zirvede Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmeler yapacağız" dedi.