Türk yardım TIR’ını gören ağladı

UKRAYNA'DA kalan insanlar için AFAD koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye mobil yardım TIR'ı gönderildi. Bölgeye ulaşan TIR, savaş mağdurları siviller için sıcak yemek dağıtımına başladı.

Türkiye'nin yardımı karşısında çok duygulanan Ukraynalı vatandaşlar, büyük vefa örneği göstererek Türk bayraklarına sarıldı. O anlarda ise gözyaşları sel oldu. Videoyu çeken Faik Akyüz de gözyaşlarını tutamadı. Hem canlı yayın yapan, hem de bölgedeki gelişmeleri aktaran Akyüz, "Var mı burada Türk'ten başka yardım gönderen? Hiç kimse yok. Bir tek Türkler var. Hastanemiz de var. Gurur duyuyorum. Türk bayrağından başka bayrak yok burada, sallanmıyor. Ne büyük ülkenin insanlarıyız" dedi.

'SAVAŞIN HABERCİSİ' FRANSIZ UKRAYNA'DA

SAVAŞIN ortaya çıktığı yerlerde ortaya çıkmasıyla ünlenen Fransız yazar Bernard Henri Levy, şimdi de Ukrayna'nın Odessa şehrinde ortaya çıktı. Ukrayna Özel Kuvvetleri korumasında sokakta dolaşan Levy, daha önce de Libya, Afganistan, Suriye ve Kuzey Irak'ta yaptığı görüşmelerle dikkat çekmişti. PKK'ya ve İsrail'e yakınlığıyla bilinen Levy, 2014'te Suriye'de PKK'dan önemli isimlerle görüştükten sonra sözde Kürdistan'ın 2 yıl içerisinde kurulacağını iddia etmişti

ZELENSKİY: SAVUNMA SİSTEMLERİ İSTİYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Batılı ülkelere çağrı yaptı. Ukrayna'nın dostlarını Kiev'e davet eden Zelenskiy, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada da Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesine ve S-300 gibi hava savunma sistemlerine çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.