Günlük burç yorumları - 18 Mart Cuma

KOÇ: BUGÜN çatışmalardan uzak kalmalısınız. Toplumsal olayların çevrenizde gelişmesi sayesinde işinizle ilgili gelişmeler var. İşinize bağlılığınız, önemli pozisyonların oluşmasına neden oluyor.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 18 Mart Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: BUGÜN çatışmalardan uzak kalmalısınız. Toplumsal olayların çevrenizde gelişmesi sayesinde işinizle ilgili gelişmeler var. İşinize bağlılığınız, önemli pozisyonların oluşmasına neden oluyor.
BOĞA: BAĞIMSIZ çalışmayı denemelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.
İKİZLER: MERKÜR'DEN olumlu destek alıyorsunuz. Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracaksınız. Çevresel faktörlerin sizin lehinize gelişmesi motivasyon açısından da sizi güçlendiriyor.
YENGEÇ: BUGÜN geçmişinizin size sağlayacağı bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz. Ailenizin, ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceksiniz. Hırslı bir kişilik sergileyerek, cesaretinizi zorlayabilirsiniz.
ASLAN: ÇEVRENİZDE oluşan bir çok romantik fırsat, önünüze geliyor. Yakın ilişkilerinize uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Olaylara estetik bakarak, tatmin sağlayacak güçlü bir hafıza örneği sunacaksınız.
BAŞAK: MADDİ konularda karşı tarafı ikna etme sorunu yaşayabilirsiniz. Ay'ın konumu, hisseli paraların çalışma şeklini gündeme getirirken, kişisel başarınızı kullanma konusunda size fırsatlar sağlıyor.
TERAZİ: İÇİNİZDEKİ güçlü enerjiyi paylaşma konusunda acele etmemelisiniz. Satürn ve Mars'ın desteğini hissetmeye başlıyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde, birlikteliği belirleyici tavırlar içinde olacaksınız.
AKREP: BUGÜN gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz.
Planlayacağınız işleri yaşama geçirme konusunda acele ediyorsunuz.
YAY: KENDİNİZE güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda çevrenizi olumlu etkilerken, geleneksel kişileri yargılamamalısınız.
OĞLAK: BUGÜN işinizle ilgili başarılı bir performans yakalayacaksınız. Mars finans evinizde ilerliyor. Jüpiter, iletişim konularında beklediğiniz başarı için her türlü potansiyeli size sunuyor.
KOVA: UZAK yollarla ilgili kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız, bazı bilgi birikimlerinizden yaralanabilirsiniz.
Deneyimlerinizden yola çıkarak başarınızı katlıyorsunuz.
BALIK: KENDİNİZİ farklı bir statü alanında çalışırken bulabilirsiniz. Akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Gizemli olayların peşine düşüyorsunuz.