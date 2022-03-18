  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 18 Mart Cuma

Günlük burç yorumları - 18 Mart Cuma

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 18 Mart Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

18.03.2022, 08:33 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022, 08:34

Günlük burç yorumları - 18 Mart Cuma

KOÇ: BUGÜN çatışmalardan uzak kalmalısınız. Toplumsal olayların çevrenizde gelişmesi sayesinde işinizle ilgili gelişmeler var. İşinize bağlılığınız, önemli pozisyonların oluşmasına neden oluyor.

Günlük burç yorumları - 18 Mart Cuma

BOĞA: BAĞIMSIZ çalışmayı denemelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 18 Mart Cuma

İKİZLER: MERKÜR'DEN olumlu destek alıyorsunuz. Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracaksınız. Çevresel faktörlerin sizin lehinize gelişmesi motivasyon açısından da sizi güçlendiriyor.

Günlük burç yorumları - 18 Mart Cuma

YENGEÇ: BUGÜN geçmişinizin size sağlayacağı bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz. Ailenizin, ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceksiniz. Hırslı bir kişilik sergileyerek, cesaretinizi zorlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 18 Mart Cuma

ASLAN: ÇEVRENİZDE oluşan bir çok romantik fırsat, önünüze geliyor. Yakın ilişkilerinize uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Olaylara estetik bakarak, tatmin sağlayacak güçlü bir hafıza örneği sunacaksınız.

Günlük burç yorumları - 18 Mart Cuma

BAŞAK: MADDİ konularda karşı tarafı ikna etme sorunu yaşayabilirsiniz. Ay'ın konumu, hisseli paraların çalışma şeklini gündeme getirirken, kişisel başarınızı kullanma konusunda size fırsatlar sağlıyor.

Günlük burç yorumları - 18 Mart Cuma

TERAZİ: İÇİNİZDEKİ güçlü enerjiyi paylaşma konusunda acele etmemelisiniz. Satürn ve Mars'ın desteğini hissetmeye başlıyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde, birlikteliği belirleyici tavırlar içinde olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 18 Mart Cuma

AKREP: BUGÜN gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz.
Planlayacağınız işleri yaşama geçirme konusunda acele ediyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 18 Mart Cuma

YAY: KENDİNİZE güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda çevrenizi olumlu etkilerken, geleneksel kişileri yargılamamalısınız.

Günlük burç yorumları - 18 Mart Cuma

OĞLAK: BUGÜN işinizle ilgili başarılı bir performans yakalayacaksınız. Mars finans evinizde ilerliyor. Jüpiter, iletişim konularında beklediğiniz başarı için her türlü potansiyeli size sunuyor.

Günlük burç yorumları - 18 Mart Cuma

KOVA: UZAK yollarla ilgili kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız, bazı bilgi birikimlerinizden yaralanabilirsiniz.
Deneyimlerinizden yola çıkarak başarınızı katlıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 18 Mart Cuma

BALIK: KENDİNİZİ farklı bir statü alanında çalışırken bulabilirsiniz. Akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Gizemli olayların peşine düşüyorsunuz.

  • SON DAKİKA