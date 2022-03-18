Hukuk diplomasını 82 yaşında aldı

HAYATINI müzisyenlik yaparak kazanan 82 yaşındaki Mustafa Yavuz Yalçınkaya, yarım kalan hukuk eğitimini 63 yıl sonra tamamlayıp diplomasını aldı. 1959'da kayıt yaptırdığı hukuk fakültesine 2018'deki öğrenci affıyla dönen Yalçınkaya, stajyer avukatlık sürecinin ardından mesleğini yapacağını söyledi.

Diyetisyenlik ve pilotaj bölümü okuyan torunları ile aynı yıl mezun olan Yalçınkaya, hukuk fakültesini bitirmek için ısrar etmesinde annesine gençken verdiği sözün de çok etkili olduğunu belirterek, "Annem 'Şu okulu bitir, Kızılay'da takla atacağım' derdi. Antalya'ya gidince diplomamla mezarını ziyaret edip Fatiha okuyacağım inşallah" ifadelerini kullandı.