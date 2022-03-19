Bakan Soylu: PKK’ya geçen yıl katılım sadece 51 kişi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Ankara'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Gölbaşı ilçesindeki Vilayetler Evi'nde düzenlenen programa, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı. Soylu, "Terör örgütüne katılım yılda 5 bin 550 kişiydi. PKK'ya geçen yıl katılım sadece 51 kişi oldu. Bu yıl 3 aya yaklaşıyoruz, 2 kişi o da yurt dışından" dedi.

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