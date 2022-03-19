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Haberler Yaşam Türkiye’de 5 bin 859 kişi 100 yaş ve üzeri

Türkiye’de 5 bin 859 kişi 100 yaş ve üzeri

19.3.2022

Türkiye’de 5 bin 859 kişi 100 yaş ve üzeri

TÜRKİYE İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Yaşlı olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus son 5 yılda yüzde 24 artarak 2021 yılında 8 milyon 245 bin oldu. Türkiye, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler sıralamasında 167 ülke arasında 68. sırada yer aldı.

Yaşlı nüfus oranı en yüksek il yüzde 20.1 ile Sinop oldu. Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 859 yaşlı olduğu görüldü. Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde en fazla yaşlıya sahip olan üç il İstanbul, Şanlıurfa ve Mardin oldu. ■ HAZAL ATEŞ

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