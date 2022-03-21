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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 21 Mart Pazartesi

Günlük burç yorumları - 21 Mart Pazartesi

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Mart Pazaetesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

21.03.2022, 08:32 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022, 08:33

Günlük burç yorumları - 21 Mart Pazartesi

KOÇ: Partneriniz üzerinde oldukça etkilisiniz. Enerjinizi ona yansıtabiliyorsunuz. Çevresel aktivitelere birlikte katılacak, bir çok şeyi de paylaşacaksınız. Girişimciliğinizi ortaya koymalısınız.

Günlük burç yorumları - 21 Mart Pazartesi

BOĞA: Maddi konularda girişimciliğinizi engelleyen bazı gizli kuşkularınız var. Bugün iş birliği içinde hareket etmek için katılım beklemenize rağmen, sizinle aynı şeyi düşünmeyen kişiler var.

Günlük burç yorumları - 21 Mart Pazartesi

İKİZLER: İkili ilişkilerinizde bir canlanma söz konusu. Partneriniz ve yakın dostlarınızla bir araya gelecek, entelektüel konularda paylaşım yaşayacaksınız. Başkalarına örnek konuşmalar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 21 Mart Pazartesi

YENGEÇ: Duygusal kısıtlamalara gelemediğiniz halde, kendinize koyduğunuz gereksiz tabular yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Yapmanız gereken çok iş var ve siz zaman problemleri yaşıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 21 Mart Pazartesi

ASLAN: İşlek zekanızı kullanabileceğiniz yepyeni konular karşınıza gelecek. Çevresel faktörlerin ön planda olması, motivasyon gücünüzü olumlu etkiliyor. Partnerinizin fikirleri sizin için çok önemli.

Günlük burç yorumları - 21 Mart Pazartesi

BAŞAK: Bazı olayların açığa çıkmasını istemediğiniz için, çevrenize geleneksel bir tutum sergiliyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda bir çok alternatif söz konusu olacak. Tepki almak istemediğiniz konular da var.

Günlük burç yorumları - 21 Mart Pazartesi

TERAZİ: Bazı kısa yollar yaparak görüşeceğiniz kişilerden olumlu elektrik alacaksınız. Duygusal sorunlarınızı arka plana atacak ve partnerinizin sorunlarına ise kısa sürede çözüm bulacaksınız.

Günlük burç yorumları - 21 Mart Pazartesi

AKREP: Duygusal konuların sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Karşınızdakini olduğu gibi kabul edin. Düşüncelerinizi kabul ettirme savaşından vazgeçmelisiniz. Yaşam kalitenizle ilgili gelişimler var.

Günlük burç yorumları - 21 Mart Pazartesi

YAY: Çevrenize isteklerinizi kabul ettirme konusunda hiç zorluk çekmiyorsunuz. Bugün, sıra dışı çalışmalar içinde bulunacak ve bir çok arkadaşınızın isteklerine hızlı cevap vereceksiniz.

Günlük burç yorumları - 21 Mart Pazartesi

OĞLAK: Doğal yapınızı bozmak istemiyor, çevrenizin katılım tekliflerine olumsuz yanıt veriyorsunuz. Ortak paydalara sahip olduğunuz kişilere şans vermeli ve bazı atılımların şart olduğunu bilmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 21 Mart Pazartesi

KOVA: Duygusal davrandığınız zamanlarda kaybettiğinizi biliyorsunuz. Bireysel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların kaynağı; kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyişinizden ileri geliyor olabilir. Dikkat edin.

Günlük burç yorumları - 21 Mart Pazartesi

BALIK: Bulunduğunuz koşulları kendinize yönlendirmek isterken, çevresel faktörleri unutmamalısınız. Küçük egoların başınıza iş açmasını istemiyorsanız kendinizi dizginlemek zorunda olduğunuzu biliyorsunuz.

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