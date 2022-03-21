Günlük burç yorumları - 21 Mart Pazartesi

KOÇ: Partneriniz üzerinde oldukça etkilisiniz. Enerjinizi ona yansıtabiliyorsunuz. Çevresel aktivitelere birlikte katılacak, bir çok şeyi de paylaşacaksınız. Girişimciliğinizi ortaya koymalısınız.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Mart Pazaetesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: Partneriniz üzerinde oldukça etkilisiniz. Enerjinizi ona yansıtabiliyorsunuz. Çevresel aktivitelere birlikte katılacak, bir çok şeyi de paylaşacaksınız. Girişimciliğinizi ortaya koymalısınız.
BOĞA: Maddi konularda girişimciliğinizi engelleyen bazı gizli kuşkularınız var. Bugün iş birliği içinde hareket etmek için katılım beklemenize rağmen, sizinle aynı şeyi düşünmeyen kişiler var.
İKİZLER: İkili ilişkilerinizde bir canlanma söz konusu. Partneriniz ve yakın dostlarınızla bir araya gelecek, entelektüel konularda paylaşım yaşayacaksınız. Başkalarına örnek konuşmalar yapabilirsiniz.
YENGEÇ: Duygusal kısıtlamalara gelemediğiniz halde, kendinize koyduğunuz gereksiz tabular yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Yapmanız gereken çok iş var ve siz zaman problemleri yaşıyorsunuz.
ASLAN: İşlek zekanızı kullanabileceğiniz yepyeni konular karşınıza gelecek. Çevresel faktörlerin ön planda olması, motivasyon gücünüzü olumlu etkiliyor. Partnerinizin fikirleri sizin için çok önemli.
BAŞAK: Bazı olayların açığa çıkmasını istemediğiniz için, çevrenize geleneksel bir tutum sergiliyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda bir çok alternatif söz konusu olacak. Tepki almak istemediğiniz konular da var.
TERAZİ: Bazı kısa yollar yaparak görüşeceğiniz kişilerden olumlu elektrik alacaksınız. Duygusal sorunlarınızı arka plana atacak ve partnerinizin sorunlarına ise kısa sürede çözüm bulacaksınız.
AKREP: Duygusal konuların sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Karşınızdakini olduğu gibi kabul edin. Düşüncelerinizi kabul ettirme savaşından vazgeçmelisiniz. Yaşam kalitenizle ilgili gelişimler var.
YAY: Çevrenize isteklerinizi kabul ettirme konusunda hiç zorluk çekmiyorsunuz. Bugün, sıra dışı çalışmalar içinde bulunacak ve bir çok arkadaşınızın isteklerine hızlı cevap vereceksiniz.
OĞLAK: Doğal yapınızı bozmak istemiyor, çevrenizin katılım tekliflerine olumsuz yanıt veriyorsunuz. Ortak paydalara sahip olduğunuz kişilere şans vermeli ve bazı atılımların şart olduğunu bilmelisiniz.
KOVA: Duygusal davrandığınız zamanlarda kaybettiğinizi biliyorsunuz. Bireysel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların kaynağı; kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyişinizden ileri geliyor olabilir. Dikkat edin.
BALIK: Bulunduğunuz koşulları kendinize yönlendirmek isterken, çevresel faktörleri unutmamalısınız. Küçük egoların başınıza iş açmasını istemiyorsanız kendinizi dizginlemek zorunda olduğunuzu biliyorsunuz.