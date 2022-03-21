Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 21 Mart hava tahmin raporu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 21 Mart hava tahmin raporu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'nin hangi illerinde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 21 Mart Pazartesi hava durumu...