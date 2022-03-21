Uzmanından kanser hastalarına C vitamini uyarısı!

C vitamininin özellikle kolajen üretiminde yeri olan, antioksidan açısından etkili bir vitamin olduğunu belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Cemil Bilir, "Yüksek doz C vitamininin ağız yolu ile veya damardan alınmasının tedavide fayda sağlayıp sağlamayacağı son dönemde kanser hastaları tarafından oldukça sık soruluyor. Halbuki bu, Amerikan İlaç Dairesi veya Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından onaylanmamış bir uygulamadır. Hiçbir ulusal kanser kılavuzunda da yüksek doz C vitamininin kemoterapi ile uygulanması henüz önerilmemektedir" dedi.