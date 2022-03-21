Uzmanından kanser hastalarına C vitamini uyarısı!

BÖBREK FONKSİYONLARINDA BOZULMAYA YOL AÇABİLİR

Prof. Dr. Cemil Bilir, bu konudaki son çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu konuda en son yapılan çalışmalardan biri Hindistan'da 15 hasta ile yapılmıştı. Hastalara haftada 1-2 kez 15-40 gramlık uygulama şeklinde yapılmış ve 2021 yılında yayımlanmıştı. Ancak bu çalışmada ancak kemoterapi almayan kanser hastaları seçilmişti. Sonuçta yüksek doz C vitamini uygulaması hastalarda enflamatuar belirteçlerde azalmaya neden olsa da (CRP ve sedimentasyon) serum kreatin değerlerinde tersine yükselmeye yol açtığı görüldü. Böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açabileceği sonucuna varıldı. Bu bağlamda yeni yapılan bir analizde ise yüksek doz C vitamini alan sepsisli hastalarda akut böbrek yetmezliği riskinde 2 kat, ölüm riskinde 1.6 kat artış yaptığı sonucu ortaya konuldu."