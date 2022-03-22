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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 22 Mart Salı

Günlük burç yorumları - 22 Mart Salı

Ay akrep burcunda ilerlerken 22 Mart'ta sizi; kariyer,aşk,aile, sağlık ve para konularında neler bekliyor? 22 Mart günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük olarak yıldızınızın mesajını sizler için yorumladı. İşte tüm detaylarıyla 22 Mart Salı gününe ait; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...

22.03.2022, 08:38 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022, 08:40

Günlük burç yorumları - 22 Mart Salı

KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınıza, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

Günlük burç yorumları - 22 Mart Salı

BOĞA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor. Kazançlarınızda dikkatli davranmak ve gereksiz sözler vermek istemiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 22 Mart Salı

İKİZLER: İlişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, zor dönüşler yaşıyorsunuz.
Güven ihtiyacı içinde olmanız, elinizde olan imkanlarınızı kullanmanıza neden oluyor.

Günlük burç yorumları - 22 Mart Salı

YENGEÇ: Aile içi olayların gündeme gelmesi ve gelişen olaylar karşısında alacağınız tavırlar çok önemli. Sevdiklerinizle duygusal paylaşımlar içinde olacaksınız. Annenizle ilgili sorunlar gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları - 22 Mart Salı

ASLAN: Kendinizi gözden geçiriyor ve yapacağınız işler konusunda yeni düzenlemeler içine giriyorsunuz. Duygularınız derin fakat bu özelliğinizi çevrenize göstermek istemiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 22 Mart Salı

BAŞAK: İşinizle ilgili yeni ufuklara doğru gidiyorsunuz. İsteklerinizi yaşama geçirirken, kendinizi denetimden geçiriyorsunuz. Olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmak için zaman harcamak zorundasınız.

Günlük burç yorumları - 22 Mart Salı

TERZİ: İlişki içinde olduğunuz kişilerin olumlu etkilerini üzerinizde hissedeceksiniz. Partnerinize isteklerinizi yaptırma konusunda başarılı olacaksınız. Sezgilerinizin yoğunluğu, partnerinizin dikkatini çekebilir.

Günlük burç yorumları - 22 Mart Salı

AKREP: Başarınızı, biraz da iletişim içinde olduğunuz kişilerin mantığına hitap ettiğiniz zaman yakalıyorsunuz. Ele aldığınız konular üzerinde titiz çalışmalar yapacak, önemli tespitler üzerinde ısrarla duracaksınız.

Günlük burç yorumları - 22 Mart Salı

YAY: Güçlü ve güzel bir gün. İletişim konularında, isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için planlarınızı uygulamaya başlayabilirsiniz. Ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız.

Günlük burç yorumları - 22 Mart Salı

OĞLAK: Evinizle ilgili yapacağınız değişimleri ortaya çıkarmadan önce başkalarının da fikirlerini alma ihtiyacı içinde olabilirsiniz.
Çevrenizle bir takım yanlış anlaşılmalar olabilir. Yeni bir yapılanma içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Mart Salı

KOVA: Çevrenizdeki hiçbir olaya kayıtsız kalamıyor fakat duygusal değerlendirdiğiniz için hatalar yapabiliyorsunuz. Kendinizi anlatmak yerine başkalarını dinlemeyi yeğlemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Mart Salı

BALIK: Sizin için önemli kişileri seçmekte oldukça ustasınız. Başarmak gibi bir takıntınız olmadığı için başkalarına göre şanslı bir çağırışımın göstergesi içindesiniz. Zevklerinizin ön planda olacağı bir gün.

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