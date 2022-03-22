Günlük burç yorumları - 22 Mart Salı

KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınıza, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.
Ay akrep burcunda ilerlerken 22 Mart'ta sizi; kariyer,aşk,aile, sağlık ve para konularında neler bekliyor? 22 Mart günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük olarak yıldızınızın mesajını sizler için yorumladı. İşte tüm detaylarıyla 22 Mart Salı gününe ait; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...
KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınıza, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.
BOĞA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor. Kazançlarınızda dikkatli davranmak ve gereksiz sözler vermek istemiyorsunuz.
İKİZLER: İlişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, zor dönüşler yaşıyorsunuz.
Güven ihtiyacı içinde olmanız, elinizde olan imkanlarınızı kullanmanıza neden oluyor.
YENGEÇ: Aile içi olayların gündeme gelmesi ve gelişen olaylar karşısında alacağınız tavırlar çok önemli. Sevdiklerinizle duygusal paylaşımlar içinde olacaksınız. Annenizle ilgili sorunlar gündeme gelebilir.
ASLAN: Kendinizi gözden geçiriyor ve yapacağınız işler konusunda yeni düzenlemeler içine giriyorsunuz. Duygularınız derin fakat bu özelliğinizi çevrenize göstermek istemiyorsunuz.
BAŞAK: İşinizle ilgili yeni ufuklara doğru gidiyorsunuz. İsteklerinizi yaşama geçirirken, kendinizi denetimden geçiriyorsunuz. Olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmak için zaman harcamak zorundasınız.
TERZİ: İlişki içinde olduğunuz kişilerin olumlu etkilerini üzerinizde hissedeceksiniz. Partnerinize isteklerinizi yaptırma konusunda başarılı olacaksınız. Sezgilerinizin yoğunluğu, partnerinizin dikkatini çekebilir.
AKREP: Başarınızı, biraz da iletişim içinde olduğunuz kişilerin mantığına hitap ettiğiniz zaman yakalıyorsunuz. Ele aldığınız konular üzerinde titiz çalışmalar yapacak, önemli tespitler üzerinde ısrarla duracaksınız.
YAY: Güçlü ve güzel bir gün. İletişim konularında, isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için planlarınızı uygulamaya başlayabilirsiniz. Ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız.
OĞLAK: Evinizle ilgili yapacağınız değişimleri ortaya çıkarmadan önce başkalarının da fikirlerini alma ihtiyacı içinde olabilirsiniz.
Çevrenizle bir takım yanlış anlaşılmalar olabilir. Yeni bir yapılanma içindesiniz.
KOVA: Çevrenizdeki hiçbir olaya kayıtsız kalamıyor fakat duygusal değerlendirdiğiniz için hatalar yapabiliyorsunuz. Kendinizi anlatmak yerine başkalarını dinlemeyi yeğlemelisiniz.
BALIK: Sizin için önemli kişileri seçmekte oldukça ustasınız. Başarmak gibi bir takıntınız olmadığı için başkalarına göre şanslı bir çağırışımın göstergesi içindesiniz. Zevklerinizin ön planda olacağı bir gün.