Bingöl’deki patlamada 2 polis şehit düştü

BİNGÖL'DE mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada iki Özel Harekat Polisi şehit oldu. Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki yapılırken patlama meydana geldi. Patlamada polis memurları Necati Aygün ve Birol İli ağır yaralandı.

AYDIN'A ACI HABER ULAŞTI

112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, Aydın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis Necati Aygün'ün acı haberi Çine'nin Karakollar mahallesinde yaşayan ailesine ulaştı. Aile, acı haberin ardından yasa boğuldu. Şehit Aygün'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Aygün'ün trafik polisi olan Mercan Aygün de, Uşak'ta 2006 yılında otobüsün çarptığı devriye aracında yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE