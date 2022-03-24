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Haberler Yaşam 3 Türk denizci Leros’ta tutuklandı

3 Türk denizci Leros’ta tutuklandı

24.3.2022

MUĞLA kıyılarından yelkenli tekneye bindirdikleri 98 göçmeni Yunanistan üzerinden İtalya'ya götürmek için yola çıkan üç Türk organizatör, Bodrum açıklarında Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından yakalandı. Uluslararası göçmen kaçakçılığı şebekesi üyesi olduğu öne sürülen 3 Türk denizci Leros Adası'nda mahkemeye çıkarıldı. İki Türk'ün kaptan birisinin ise su sporları istasyonu işletmecisi olduğu belirtilen üç Türk, Leros Adası'nda tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şahısların, Türkiye'de bir ayağı bulunan uluslararası göçmen kaçakçılığı şebekesinin üyeleri olduğu daha önce de Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlendi. Türk denizcilerin, ülkeye yasa dışı yollardan girmek, kaçakçılık yapmak ve uluslar arası göçmen kaçakçılığı şebekesine üye olmaktan yargılanacağı belirtildi. ■ ADEM ÜLKER
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