Aydınlı şehit polis son yolcuğuna uğurlandı

BİNGÖL'DE Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün sevkiyatı sırasında meydana gelen patlamada meslektaşı Birol İli ile birlikte şehit olan polis memuru Necati Aygün (32), Aydın'ın Çine ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende şehidin eşi ve yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

AMCASI DA ŞEHİT OLDU

Bingöl'den baba ocağı olan Çine'nin Karakollar Mahallesine getirilen şehit Aygün'ün naaşı, helallik alınmasının ardından Karakollar Camii'ne getirildi. Şehit Aygün'ü son yolculuğuna uğurlamak için binlerce vatandaş köye akın ederken şehidin mesai arkadaşları da yalnız bırakmadı. Cenaze töreninde güçlükle ayakta duran şehit babası Mehmet Aygün'ü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sarılarak başsağlığı dileğinde bulundu.

5 yıldır Gülçimen Aygün ile evli olan ve 3 yaşında Ayselnaz isminde kızı bulunan şehit Aygün'ün, polis olan amcası Mestan Aygün'ün de 16 yıl önce görev yaptığı Uşak'ta, ekip otosu kazasında şehit olduğu öğrenildi. Cenaze törenine Bakan Soylu'nun yanı sıra, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından şehit Necati Aygün'ün cenazesi Karakollar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Patlamada şehit olan Birol İli ise, baba ocağı Erzurum'un Aziziye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. ■ KAZIM YÖRÜKCE/ MURAT ŞENBAKLAVACI